KOZ: Akčný plán digitálnej transformácie obsahuje termíny a opatrenia

Bratislava 24. júna (TASR) - Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska 2019 - 2022 obsahuje termíny a opatrenia, akým spôsobom sa slovenská ekonomika a trh práce pripravia a vyrovnajú s otázkami robotizácie, digitalizácie a automatizácie, ktoré sa budú týkať aj zmien na trhu práce. Uviedla to v pondelok viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov SR Monika Uhlerová po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR. Jedným bodom rokovania bol aj uvedený akčný plán z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.



„Pre odbory bude kľúčová aj ochrana novovzniknutých pracovných miest,“ povedala Uhlerová s tým, že sa bude treba citlivo postaviť k možným sociálnym napätiam pri zániku niektorých pracovných miest alebo profesií. „Materiál je krokom vpred,“ konštatovala s tým, že odbory pripomenuli otázku zdaňovania dátovej ekonomiky.



Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský pripomenul, že Slovensko do istej miery zaostáva v budovaní a podpore umelej inteligencie a centier jej výskumu a vývoja, či digitálnych inovačných hubov. „Preto sme navrhli posun termínov pre podporu týchto nových subjektov už na tento rok,“ uviedol Lelovský a dodal, že netreba čakať na povolebné obdobie. V príprave sú nové operačné programy a SR sa môže podľa jeho slov do nich zapojiť len vtedy, keď bude mať pripravené domáce prostredie.



Prijatie akčného plánu pokladajú za dôležité podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Milan Muška a viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Rastislav Machunka. Pre samosprávu je dôležité jej zapojenie do akčného plánu a vytvorenie kancelárie digitálnych inovácií pre samosprávy a pre asociáciu je to príprava na výzvy spojené s digitalizáciou tak, aby SR bola konkurencieschopná.