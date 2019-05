Krajiny OECD chcú nájsť zhodu v zdaňovaní digitálnej ekonomiky

Riešenie by malo byť presné a čo najjednoduchšie, aby bolo realizovateľné pre daňové správy a daňových poplatníkov.

Paríž 23. mája (TASR) – Krajiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa počas zasadnutia Rady OECD na ministerskej úrovni, ktorej Slovensko predsedá, zaviazali nájsť do roku 2020 konsenzus, ako efektívne nastaviť globálne pravidlá zdaňovania digitálnej ekonomiky. Uviedol to slovenský rezort financií, ktorý na zasadnutí zastupuje minister Ladislav Kamenický (Smer-SD).



Digitalizácia ekonomiky prináša podľa ministerstva financií viacero otázok v daňovej oblasti, na ktoré súčasné daňové systémy jednotlivých krajín nevedia efektívne reagovať. "Základná otázka, na ktorej je potrebné nájsť zhodu, je kde a v akej výške by mali nadnárodné spoločnosti platiť dane z činností, ktoré spoločnosti môžu ponúkať v rôznych krajinách aj bez fyzickej prítomnosti," skonštatoval Kamenický.



Aj to je podľa neho dôvod, prečo sa krajiny zaviazali nájsť zhodu v nastavení zdaňovania digitálnej ekonomiky. Ako dodal, riešenie by malo byť presné a čo najjednoduchšie, aby bolo realizovateľné pre daňové správy a daňových poplatníkov.



Slovensko tento rok predsedá Rade OECD na ministerskej úrovni v Paríži. Témou je využitie digitálnej transformácie pre udržateľný rozvoj: príležitosti a výzvy. Slovenskí ministri počas zasadnutia Rady OECD predsedajú jednotlivým panelom a diskusným skupinám. Minister Kamenický predsedá plenárnemu zasadnutiu, ktoré sa zaoberá daňovou politikou, konkrétne dosiahnutím pokroku pri riešení daňových výziev vyplývajúcich z digitalizácie ekonomiky.



