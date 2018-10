Krajiny V4 chcú svoje hlavné mestá prepojiť vysokorýchlostnou sieťou

Slovenský minister dopravy odhaduje, že celý projekt bude stáť miliardy eur.

Štrbské Pleso 1. októbra (TASR) – Zlepšenie spolupráce v oblasti dopravy a hľadania možností financovania strategických projektov boli hlavné dôvody stretnutia ministrov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) na Štrbskom Plese. V rámci slovenského predsedníctva V4 ministri v nedeľu (30.10.) a v pondelok rokovali najmä o možnostiach financovania spoločných dopravných zámerov prostredníctvom Európskej investičnej banky a o výstavbe vysokorýchlostnej železničnej trate.



Minister dopravy a výstavy SR Árpád Érsek (Most-Híd) spolu s ministrom infraštruktúry Poľskej republiky Andrzejom Adamczykom, ministrom zahraničných vecí a obchodu Maďarska Péterom Szijjártóom a ministrom dopravy Českej republiky Danom Ťokom zároveň podpísali deklaráciu o spolupráci pri rozvoji vysokorýchlostnej železničnej siete v strednej Európe.



"Myslím si, že my všetci považujeme za prioritu spraviť z cestovania vlakom rýchlejší, pohodlnejší a hlavne preferovanejší spôsob prepravy. Vybudovanie vysokorýchlostnej trate by preto malo byť naším spoločným cieľom a počas slovenského predsedníctva sa budeme snažiť o čo najefektívnejší posun vo vývoji tohto ambiciózneho projektu," uviedol Érsek. Vlaky by mali na vysokorýchlostnej trati ísť rýchlosťou 250 kilometrov za hodinu.



Iniciátorom tohto projektu je práve maďarská strana. Szijjártó zdôraznil, že absencia takejto siete prináša všetkým štyrom krajinám konkurenčné nevýhody. "V súčasnosti neexistuje prepojenie formou vysokorýchlostnej železnice a môžeme povedať, že prepojenie zo severu na juh je veľmi riedke. Takisto možnosť prechodu cez naše hranice je veľmi biedna. Musíme obmedziť a odstrániť tieto nevýhody. Je naozaj smiešne, že cesta vlakom v dnešnej dobe z Budapešti do Varšavy trvá 11 hodín. V Maďarsku sme prijali rozhodnutie, že čím skôr prijmeme štúdiu udržateľnosti. Na tento účel vyčlenila naša vláda približne päť miliónov eur a už do týždňa sformulujeme tender na vypracovanie štúdie. Projekt má strategický význam," konštatoval Szijjártó.



Vysokorýchlostná sieť by mala v horizonte niekoľkých rokov spojiť mestá Varšava, Praha, Bratislava a Budapešť. Cestujúcim by priniesla podstatné zníženie času prepravy medzi týmito štyrmi krajinami a skutočnú alternatívu k cestnej a leteckej doprave. Prípravu a výmenu informácií o dôležitých otázkach technického charakteru bude koordinovať pracovná skupina odborníkov, ktorí sa budú pravidelne stretávať. Do konca roka by mali byť jasné technické parametre novej trate a prípravná správa pre štúdiu udržateľnosti. Slovenský minister dopravy odhaduje, že celý projekt bude stáť miliardy eur.



"Uvedomujeme si, že bez železnice, bez budovania vysokorýchlostnej trate, nemôžeme konkurovať leteckej doprave. Táto koncepcia je veľmi reálna, určili sme si konkrétne termíny pre jednotlivé štáty, dokedy majú pripraviť štúdiu vykonateľnosti. Tú budeme následne spoločne predkladať," doplnil Adamczyk.



Zástupcovia krajín tiež hľadali spôsoby ďalšieho možného prepojenia budúcej železnice na existujúcu a rozvíjajúcu sa sieť európskych železníc a zároveň financovania prostredníctvom Európskej investičnej banky. "Teším sa, že tento projekt nás spojí, čo je aj základný atribút tejto železnice a že v budúcnosti môže byť reálnou konkurenciou leteckej dopravy," uzavrel poľský minister.