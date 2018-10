Kríza v Turecku zasahuje aj nemecký priemysel

Nemecké a turecké hospodárstvo sú vzájomne úzko prepojené.

Berlín/Ankara 21. októbra (TASR) - Nemecké podniky pred nadchádzajúcou cestou ministra hospodárstva Petra Altmeiera do Turecka varujú pred podceňovaním politického napätia medzi oboma krajinami. Turecké hospodárstvo je oslabené a postihlo to aj dôležitý automobilový sektor.



Riaditeľ Snemu nemeckej priemyselnej a obchodnej komory (DIHK) Martin Wansleben pre agentúru DPA uviedol, že návšteva ministra, ktorá sa bude konať vo štvrtok a v piatok 25. a 26. októbra, je dobrou príležitosťou pre prerokovanie citlivých otázok. "Najmä v otázkach právnej istoty, ochrany investorov a nezávislosti tureckej centrálnej banky je potrebné posilniť dôveru," uviedol.



Nemecké a turecké hospodárstvo sú vzájomne úzko prepojené. Export z Nemecka v auguste však výrazne klesol aj pre komplikovanú situáciu v Turecku. Najväčšie problémy spôsobujú kríza tureckej líry a vysoká inflácia. Zároveň tamojšia vláda schválila sporné predpisy s cieľom zastaviť pád meny, napríklad tresty pre špekulantov či povinnosť previesť 80 % výnosov z exportu do líry.



Slabšia národná mena znižuje cenu vývozu, dovoz sa však výrazne predražuje. Práve to spôsobuje problémy automobilovému priemyslu. Podľa jednej z najnovších analýz registrácie nových áut v Turecku v septembri v porovnaní s augustom prepadli o viac než dve tretiny (67,1 %). Pritom v auguste bol pád takmer 51-percentný. "Nové autá, a to sa týka nielen dovezených, sú v Turecku cenovo čoraz nedostupnejšie," dodal Wansleben.



Dovezené modely predstavujú 70 % predajov nových vozidiel v Turecku. Vyvážajú tam aj nemecké automobilky a ochladenie tureckého trhu je signálom negatívnych prognóz pre celé hospodárstvo: "Už dávno nejde len o bankovú krízu, ale recesia v Turecku už vstúpila do životov ľudí."



Wansleben očakáva politické zásahy do trhových procesov. Obavy vzbudzuje konfrontačný kurz prezidenta Recepa Erdogana s centrálnou bankou, v rámci ktorého odmietol zvýšenie úrokových sadzieb.



Podľa údajov DIHK v Turecku je aktívnych vyše 6500 nemeckých firiem, ktoré tam zamestnávajú zhruba 120.000 ľudí. Nemecko je dôležitým obchodným partnerom Turecka, kam vlani smerovali tovary v hodnote 21 miliárd eur.