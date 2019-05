Kryptomena bitcoin prudko zdražuje, môže prekonať aj doterajší rekord

K rastu cien bitcoinu pravdepodobne prispel aj silnejší dopyt Číňanov, ktorí v ňom vidia poistku pre neisté časy obchodnej vojny s USA.

Bratislava 19. mája (TASR) – Kryptomena bitcoin pokračuje v raste a za uplynulé dva mesiace zdvojnásobila svoju hodnotu. Príčinou je - po vlaňajšom prepade jej ceny - obnovený mediálny záujem o túto menu, obchodná vojna medzi USA a Čínou a hrozba hospodárskej recesie. Podľa niektorých analytikov môže za priaznivých okolností bitcoin prekonať aj doterajšie maximum 20.000 dolárov (17.816 eur) za kus.



"Do diania okolo tejto meny vstupujú veľkí hráči držiaci veľký objem bitcoinu," skonštatoval analytik a hlavný ekonóm Czech Fund Lukáš Kovanda. Špekulácie na rast podľa neho umocňuje nedávne prekonanie zlomovej hodnoty 6000 dolárov, ktorá pre niektorých investorov predstavuje hranicu, pri ktorej zvyšujú svoje pozície.



K rastu cien bitcoinu pravdepodobne prispel aj silnejší dopyt Číňanov, ktorí v ňom vidia poistku pre neisté časy obchodnej vojny s USA. "V bitcoinu a kryptomenách všeobecne mnohí, a nielen Číňania, vidia akési "zlato 21. storočia", teda práve bezpečné útočisko do neistých čias," myslí si analytik.



Obnovený záujem o bitcoin, či už mediálny alebo zo strany viac či menej skúsených špekulantov, potom vedie k celkovej býčej nálade v celom segmente, ktorá tak koriguje vlaňajšiu výpredaje. Do kryptomeny vkladajú peniaze aj menej skúsení investori, aby nepremárnili príležitosť potenciálnej rastovej horúčky, podobnej tej z roku 2017.



"Tú rozhodne nemožno vylúčiť, rovnako ako to, že bitcoin vystúpi na ešte vyššiu cenovú úroveň ako vtedy, to znamená nad hodnotu 20.000 dolárov za kus," uviedol Kovanda s tým, že rovnako môže bitcoin dramaticky prepadnúť ako na prelome rokov 2017 a 2018.



Súvis rastu cien bitcoinu a obchodnej vojny USA s Čínou vidí aj hlavný ekonóm Next Finance Vladimír Pikora. "Tvrdohlavé odvetné postoje sa stupňujú, obchodná vojna prudko eskaluje. Čo je však presne to, čo finančný trh nechce počuť," uviedol Pikora. Predpoklady trhov, že sa USA s Čínou dohodnú, sa zatiaľ nepotvrdili.



K ďalším zlým správam, okrem eskalujúceho sa obchodného konfliktu dvoch hospodárskych veľmocí, pridal Pikora aj výšku dlhodobých úrokových sadzieb, ktoré sú nižšie ako krátkodobé, čo v minulosti takmer pravidelne predchádzalo hospodárskej recesii. Pesimizmu pridala aj správa o útoku na saudskoarabské tankery, ktorá katapultovala cenu ropy.



Strach z recesie sa prejavil i na trhu dlhopisov. "Všetci opúšťali taliansky dlh a nakupovali nemecký. Minulý týždeň totiž Európska komisia znížila očakávaný rast Talianska v tomto roku na chabých 0,1 % a opäť varovala pred deficitom štátneho rozpočtu, ktorý podľa nej navzdory talianskym sľubom prekročí 3 % HDP," pripomenul Pikora. "Strach a neistota v minulej recesii pomáhali zlatu a bitcoinu, a tak i dnes bitcoin zdražuje. To podľa Pikoru láka nových a nových špekulantov. "Predpokladám, že pokiaľ budú prichádzať ďalšie zlé správy, bitcoin pôjde ešte vyššie," dodal ekonóm.



(1 EUR = 1,1226 USD)