Kryptomeny tento rok opäť výrazne rastú

Bratislava 20. mája (TASR) – Po dlhšom období stagnácie vstúpil trh kryptomien tento rok opäť do býčej fázy. Ich spoločná trhová kapitalizácia podľa odhadov narástla od začiatku roka 2019 o vyše 90 %, upozornil ekonóm a zakladateľ kryptomenovej investičnej platformy Fumbi Juraj Forgács.



V uplynulých dňoch nastala na trhu prudká korekcia sprevádzaná cenovým odrazom od spodnej hranice rastového kanála. Táto technická formácia podľa Forgácsa zrejme potvrdzuje silu vznikajúceho býčieho trhu. Bitcoin sa momentálne opäť obchoduje nad hranicou 7000 eur.



"Dôvodom je zrejme kombinácia noviniek a technických faktorov. Zapojenie veľkých spoločností ako je Amazon a Ebay do platby bitcoinom je jedným z faktorov optimizmu. K ďalším patrí vývoj Facebook Coin, stále pribúdajúce bankové partnerstvá na sieti Ripple, či výpredaj stablecoinu USDT," zhodnotil ekonóm.



Po technickej stránke podľa neho viaceré kryptomeny prekonali zásadné rezistencie a je veľmi ťažké odhadnúť, kde sa zastavia. V prípade odštartovania novej bubliny na tomto trhu môže byť rádovo väčšia než predchádzajúca, je však tiež možné, že negatívna skúsenosť z roku 2017 bude tlmiť špekulatívne nakupovanie a nárast ceny bude preto pomalší a stabilnejší.



"V dlhodobom horizonte nás môže čakať i mnohonásobné zvýšenie ceny kryptomien, musí však byť sprevádzané rozvojom ich využitia v praxi, ktorým sa tvorí ich reálna hodnota. V opačnom prípade by sa jednalo len o opakovanie cyklu očakávaní, ktorý sa prejavuje cenovými bublinami," doplnil Forgács.



Počet platobných transakcií v bitcoine rastie kontinuálne od apríla 2018, začiatkom mája tohto roka ich počet opäť prekročil hranicu 400.000 transakcií denne. Toto číslo nezahrňuje transakcie na burzách a v Lightning Network, preto sa dá hovoriť o rýchlo rastúcom používaní na platobné účely, ktoré tvorí základný predpoklad budúceho rastu, dodal analytik.