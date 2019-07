Kto bude šéfom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť je stále neznáme

Do čela inštitúcie by sa pritom mohla dostať aj dlhoročná bankárka Elena Kohútiková.

Bratislava 19. júla (TASR) - Vláda stále nemá na stole návrh na vymenovanie nového šéfa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Súčasnému predsedovi Ivanovi Šramkovi pritom už vypršalo funkčné obdobie. Hoci oficiálne meno nie je stále známe, medzi politikmi a odbornou verejnosťou sa spomínajú viacerí kandidáti. Do čela inštitúcie by sa pritom mohla dostať aj dlhoročná bankárka Elena Kohútiková.



Predsedu rady volí a odvoláva parlament trojpätinovou väčšinou hlasov poslancov na návrh vlády. Rezort financií však stále opakuje, že sa kandidátom na nového šéfa RRZ zaoberá. "MF SR otázku nového predsedu RRZ rieši a meno kandidáta, ktorý splní odborné predpoklady, bude následne predložené na rokovanie vlády," zopakovala riaditeľka tlačového odboru MF SR Alexandra Gogová.



Na nominácii sa však musí zhodnúť opozícia aj koalícia. Šéf parlamentného finančného výboru Róbert Puci (Smer-SD) naznačil, že touto problematikou by sa mohla koalícia zaoberať po letných prázdninách. "Čo som sa bavil o tom s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD), tak to vyzerá, že až po prázdninách, niekedy koncom augusta, začiatkom septembra," povedal v súvislosti s diskusiami o novom šéfovi RRZ Puci. Viac informácií k nominácii na predsedu nemá ani samotná rozpočtová rada. Šramko tak zostane vo funkcii, kým nebude menovaný nový nástupca.



V médiách sa doteraz hovorilo o dvoch menách, ktoré by ho mohli nahradiť. Jedným z nich je ekonóm a bývalý člen rozpočtovej rady Michal Horváth a viceprezident Európskej investičnej banky Vazil Hudák. Ten však uviedol, že sa o túto pozíciu neuchádza. K nim najnovšie pribudli špekulácie, že by túto funkciu mohla zastávať aj bankárka Elena Kohútiková. Pre TASR uviedla, že oficiálnu ponuku na funkciu predsedníčky RRZ nedostala. "V prípade, že by takáto ponuka prišla, určite by som ju seriózne posúdila," skonštatovala Kohútiková. Doterajšie fungovanie RRZ hodnotí veľmi pozitívne. "Jej stanoviská a vyjadrenia sú profesionálne a odborne erudované. Rada si svojou doterajšou činnosťou obhájila svoje nezávislé postavenie. Funkcia predsedu rady je určite veľkou výzvou pre každého odborníka," poznamenala Kohútiková.



Problematikou nového šéfa rozpočtovej rady sa zaoberali napríklad poslanci opozičnej strany SaS. Podľa poslanca Jozefa Rajtára (SaS) by bola Kohútiková vhodnou kandidátkou. "Bola by jednou z tých kandidátov, ktorú by sme zvažovali podporiť. Má dlhodobé skúsenosti z top pozícií v bankovom sektore. Čo sa týka financií, má odborné skúsenosti a znalosti," podotkol Rajtár. Puci uviedol, že o nej ako o kandidátke zatiaľ nepočul. "Je to vec ministra, vec vlády, uvidíme, ako sa to vyvinie," doplnil Puci.



Rozpočtová rada na Slovensku plní dôležitú funkciu. Okrem analytickej činnosti dohliada na verejné financie, zverejňuje správu o dlhodobej udržateľnosti, predkladá vláde "vysvedčenie" za plnenie pravidiel rozpočtovej zodpovednosti, taktiež vypracováva stanoviská k legislatívnym návrhom. Okrem toho aj monitoruje a hodnotí vývoj hospodárenia Slovenska.