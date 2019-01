V decembri 2018 miera nezamestnanosti na Slovensku dosiahla 5,04 %

V decembri 2018 bol medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti zaznamenaný v šiestich krajoch, najvýraznejší bol v Bratislavskom kraji.

Bratislava 21. januára (TASR) - Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla v decembri 2018 úroveň 5,04 %. V porovnaní s novembrom 2018, keď bola 5,09 %, klesla o 0,05 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne sa znížila o 0,90 p. b. Vyplýva to z najnovšie zverejnených údajov Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR.



Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie dosiahol ku koncu vlaňajška 138.198 osôb. "Medzimesačne stav klesol o 1329 osôb, medziročne sa znížil o 23.717, čo je o 14,65 % osôb menej," vyčíslil v pondelok generálny riaditeľ ÚPSVR Marián Valentovič.



Miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie dosiahla v decembri minulého roka 6,19 %. "Medzimesačne klesla o 0,08 p. b., medziročne sa znížila o 0,99 p. b.," spresnil Valentovič.



Stav celkového počtu uchádzačov o zamestnanie dosiahol v dvanástom mesiaci minulého roka 169.802 osôb. Medzimesačne klesol o 2069 osôb. "Medziročne sa stav znížil o 25.781 osôb, čo je o 13,18 % menej," doplnil šéf ÚPSVR.



V decembri 2018 bol medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti zaznamenaný v šiestich krajoch, najvýraznejší bol v Bratislavskom kraji.



Ku koncu decembra minulého roka bolo na úradoch práce voľných 73.890 pracovných miest. Medzimesačne počet voľných miest klesol o 6604. Najviac pracovných miest bolo v Bratislavskom kraji, najmenej ich bolo v Banskobystrickom kraji.



Minister práce Ján Richter (Smer-SD) zhodnotil, že výzvou pre rok 2019 bude, aby nezamestnanosť klesla pod 5 %. Ku koncu vlaňajška sa pritom znížil počet nezamestnaných vo všetkých rizikových kategóriách, teda mladých do 29 rokov, ľudí nad 50 rokov, ubudlo v evidencii úradov práce aj počet dlhodobo nezamestnaných o štvrtinu. "Klesol aj počet extrémne dlhodobo nezamestnaných, opätovne skoro o štvrtinu. Počet absolventov sa znížil tiež," vyčíslil Richter.



Za pozitívnymi číslami podľa neho pritom možno hľadať aktivity úradov práce, akými boli napríklad výberové konania. Nahlásených bolo vlani celkovo 224.549 voľných pracovných miest. Vláda chce pokračovať aj v akčných plánoch zameraných na podporu najmenej rozvinutých regiónov. Podľa ministra je potrebné zabezpečiť aj IT systémy pre operatívne riešenie zamestnávania cudzincov na Slovensku. Okrem toho chce vláda pokračovať v regulovanej a kontrolovanej integrácii zamestnávania ľudí z tretích krajín. Zamerať sa podľa Richtera treba aj na brexit, ktorý sa môže dotknúť Slovákov pracujúcich v Británii. "Potrebné je pripraviť sa aj na opatrenia v oblasti digitalizácie a robotizácie. Chceme pripraviť podmienky pre to, aby sme na túto oblasť boli pripravení, aby aj tento proces bol regulovaný, aby sa ľudia vedeli uplatniť na trhu práce," priblížil Richter.



Stále evidovaní na úradoch práce sú podľa Richtera najmä ľudia, ktorí chcú pracovať a hľadajú si zamestnanie. Sú medzi nimi mladí ľudia, ale aj ľudia len so základným vzdelaním. "Je nevyhnutné, aby úrady práce prijímali motivačné nástroje, ktoré by zahŕňali jednotlivé opatrenia v rámci národných projektov. Začalo sa nám vlani dariť s dlhodobo nezamestnanými, preto chceme v týchto nástrojoch pokračovať," podotkol Richter. Pracovať je podľa neho potrebné aj s vysokoškolákmi na úradoch práce.



Pokles nezamestnanosti sa premietol aj do zníženia počtu ľudí odkázaných na dávky v hmotnej núdzi. Vlani ich priemerne poberalo 72.000 ľudí. "Vlani 47.000 dlhodobo nezamestnaných využilo súbeh poberania dávky a mzdy. Tento nástroj sa osvedčil a máme záujem opätovne motivovať ľudí v hmotnej núdzi, aby sa opätovne zamestnali," doplnil Richter.