Kuba zvýšila predaj cigár v minulom roku na rekordnú hodnotu

Havana 4. marca (TASR) - Kuba zvýšila predaj cigár v minulom roku o viac než desatinu na rekordnú hodnotu, k čomu prispel najmä zvýšený záujem zo strany Číny. Uviedol to tento týždeň kubánsky monopolný výrobca cigár Habanos.



Spoločnosť informovala, že v roku 2017 predala vo svete cigary za rekordných 500 miliónov USD (406,11 milióna eur). Oproti predchádzajúcemu roku to znamená rast o 12 %.



Výrazne k tomu prispela Čína, ktorá je po Španielsku a Francúzsku tretím najväčším exportným trhom pre Habanos. Tržby z predaja kubánskych cigár sa na čínskom trhu zvýšili o 33 %. Ako uviedol pre agentúru Reuters šéf Habanos José María Lopez, je nepochybné, že Čína má potenciál stať sa najväčším svetovým trhom.



Kuba predáva svoje cigary značiek Cohiba, Montecristo a Romeo y Julieta zhruba do 150 krajín. Najväčšími trhmi sú v súčasnosti Európa, Latinská Amerika a Kanada.



Zvýšiť predaj na rekordnú hodnotu sa Kube podarilo napriek tomu, že na významný americký trh, ktorý je momentálne najväčším trhom pre cigary na svete, stále nemá prístup. Američania si však môžu kubánske cigary kúpiť, ale len v prípade, že navštívia Kubu.



