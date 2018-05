Kúpa domu v satelitoch pri Bratislave je o osobných preferenciách

Najväčší záujem o bývanie v satelitoch zaznamenala Národná asociácia realitných kancelárií v druhej polovici 90. rokov 20. storočia, kedy bol záujem o výstavbu nadštandardných rodinných domov.

Bratislava 13. mája (TASR) - Silný záujem je o kúpu rodinných domov v satelitoch v okolí Bratislavy, ale nie luxusných. Pre záujemcov je to alternatíva ku kúpe bytu v hlavnom meste. Pre TASR to uviedol prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS) Ján Palenčár.



Za porovnateľnú cenu vie záujemca kúpiť 4-izbový byt v meste, respektíve 5-izbový rodinný dom s pozemkom v jednom z bratislavských satelitov, konkretizoval. "Kúpa rodinného domu v satelitoch je o osobných preferenciách klienta, či uprednostní dobrú dopravnú dostupnosť, infraštruktúru a občiansku vybavenosť, ktoré sú spojené s kúpou bytu v meste, alebo prejaví záujem o tiché bývanie s vlastným pozemkom," vysvetlil.



Situácia sa podľa neho zmenila v priebehu 12 až 15 rokov. Majitelia týchto luxusných rodinných domov zistili, že dopravná dostupnosť do Bratislavy sa zhoršuje a zároveň sa nezlepšuje infraštruktúra a vybavenosť. "Takže nastal výpredaj domov a návrat určitej časti obyvateľstva zo satelitov naspäť do mesta," uzavrel Palenčár.