Kurilla: SR musí znižovať emisie z domáceho vykurovania

Kurilla za dobrý príklad považuje Košický kraj, kde spoločnosť U.S. Steel aj vďaka eurofondom výrazne investuje a znižuje škodlivé emisie a ich dopad na kvalitu ovzdušia a životné prostredie.

Brusel 16. januára (TASR) - Pred rokom, koncom januára 2018, bolo Slovensko spolu s ďalšími ôsmimi členskými krajinami Európskej únie predvolané na pôdu Európskej komisie vysvetliť dôvody, prečo zaostáva v opatreniach pre dosiahnutie požadovanej kvality ovzdušia. Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Norbert Kurilla po uplynutí jedného roka tvrdí, že Slovensko prijíma širší balík opatrení, aby situáciu v tejto oblasti zlepšilo.



Kurilla, ktorý sa v utorok v Bruseli zúčastnil pracovného fóra zameraného na preskúmanie a zdokonalenie smerníc EÚ o kvalite ovzdušia, v rozhovore pre TASR uviedol, že Slovensku sa podarilo vyhnúť žalobe na Súdnom dvore EÚ kvôli neplneniu si "domácich úloh" a dodal, že vláda a envirorezort sa snažia prijímať také rozhodnutia, ktoré túto možnosť vylúčia.



Smernica EÚ o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom vzduchu v Európe z roku 2008 stanovuje hraničné hodnoty pre kvalitu ovzdušia, ktoré sa nikde v EÚ nesmú prekročiť, a členským štátom sa v nich ukladá povinnosť obmedziť vystavenie občanov škodlivým látkam znečisťujúcim ovzdušie. Limit na tuhé častice mali členské štáty splniť do roku 2005 a na oxid dusičnatý do roku 2010. Podľa údajov eurokomisie znečistenie ovzdušia si každý rok v EÚ vyžiada viac ako 400.000 predčasných úmrtí (na Slovensku je to okolo 5500 predčasných úmrtí) a zvyšuje počet ľudí, ktorí trpia respiračnými a kardiovaskulárnymi chorobami. Hospodárstvo Únie v dôsledku tohto fenoménu prichádza o vyše 20 miliárd eur ročne.



"Ide o mix opatrení. Veľkou výzvou, ktorá doteraz nebola riešená, je znižovanie emisií z domáceho vykurovania. Chceme zaviesť novú dotáciu na kotle v objeme 30 miliónov eur. Snaha je modernizovať systémy vykurovania a zabezpečiť prechod na čistejšie formy vykurovania," vysvetlil Kurilla. Spresnil, že na Slovensku je v prevádzke okolo 100.000 kotlov, ktoré fungujú na tuhé palivo. Už pred rokom v Bruseli upozornil, že v mnohých prípadoch problém vzniká pri vykurovaní za použitia rôznych tuhých palív.



Podľa jeho slov snahou prvej fázy znižovania emisií z vykurovania je výmena aspoň pätiny kotlov na tuhé palivo.



Ďalšou veľkou ambíciou pre zlepšenie situácie v tejto oblasti je maximálne využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov na opatrenia, ktoré sa týkajú zlepšenia kvality ovzdušia v rámci priemyslu. Kurilla za dobrý príklad považuje Košický kraj, kde spoločnosť U.S. Steel aj vďaka eurofondom výrazne investuje a znižuje škodlivé emisie a ich dopad na kvalitu ovzdušia a životné prostredie.



V nemenšej miere chcú podľa Kurillu vláda SR a ministerstvo životného prostredia zakročiť aj v oblasti dopravy, ktorá je tiež vysokým producentom emisií. Pôjde najmä o podporu nákupu elektromobilov a hybridných vozidiel, čo zároveň znamená aj podporu nevyhnutnej infraštruktúry pre tento druh dopravných prostriedkov.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)