Kurz bitcoinu v 1. kvartáli spadol o vyše 45 percent

New York 31. marca (TASR) - Bitcoinu sa nedarí, má za sebou najhorší začiatok roka vo svojej histórii. Kurz najznámejšej kryptomeny spadol od 1. januára, keď dosiahol 13.412,44 USD, do 30. marca na 7266,07 USD, čo znamená pokles o vyše 45 %. Vyplýva to z údajov stránky CoinDesk, ktorá sleduje ceny rôznych digitálnych mien. Trhová kapitalizácia bitcoinu sa v uvedený čas znížila o 114,9 miliardy USD (93,26 miliardy eur).



To je najprudší prepad počas 1. štvrťroka v histórii bitcoinu. Doteraz bol najvýraznejším poklesom 38-% oslabenie v 1. kvartáli 2014, vyplýva z údajov CoinDesk, ktorá sleduje ceny bitcoinu naspäť až do polovice roka 2010.



Podľa CNBC od roku 2011 kurz bitcoinu zaznamenal pokles v piatich z ôsmych prvých štvrťrokov vrátane 1. kvartálu 2018.



Počas vlaňajška kurz bitcoinu prudko vzrástol a tesne pred koncom roka sa dostal na rekordné maximum nad hranicou 19.000 USD. Sprísňovanie regulácie trhu kryptomien po celom svete však malo a aktuálne naďalej má negatívny vplyv na jeho kurz.



(1 EUR = 1,2321 USD)