Kurz britskej libry voči euru padol vo štvrtok na dvojročné minimum

Londýn 8. augusta (TASR) - Kurz britskej libry voči euru padol vo štvrtok na takmer dvojročné minimum. Dôvodom boli mediálne správy, že britský premiér Boris Johnson chce, aby sa tesne po 31. októbri, čo je aktuálne plánovaný termín brexitu, konali voľby.



Obavy z brexitu bez dohody, rovnako ako z predčasných volieb, majú negatívny vplyv na libru už niekoľko týždňov. Vo štvrtok sa britská mena najprv mierne zotavila vďaka návratu rizikového apetítu na finančné trhy. Neskôr však kurz libry klesol o 0,4 % až na 0,9265 GBP/EUR. To bol najslabší kurz britskej meny voči euru od 30. augusta 2017. Kurz libry voči doláru sa znížil až na 1,2095 USD/GBP. Britská mena však neskôr straty zmazala.



Dôvodom oslabenia libry bola správa denníka Financial Times, ktorá s odvolaním sa na zdroj blízky premiérovi tvrdila, že Johnson vyhlási po brexite predčasné voľby, ak parlament vysloví vláde nedôveru.



Premiér Johnson opakovane vyhlásil, že Británia opustí Európsku úniu (EÚ) 31. októbra, aj keby to malo znamenať brexit bez dohody.



Devízoví stratégovia oslovení agentúrou Reuters prognózujú, že kurz libry sa bude s blížiacim sa termínom brexitu pohybovať v pásme 1,17 USD/GBP až 1,20 GBP.