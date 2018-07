Kurz eura aj bitcoinu v utorok vzrástol

Euro zmazalo časť z predchádzajúcich strát po zverejnení indexu nákupných manažérov zo súkromného sektora eurozóny. Bitcoin, najznámejšia kryptomena na svete, dosiahla v utorok hranicu 8000 USD.

Londýn 24. júla (TASR) - Euro v utorok ožilo a smeruje k dvojtýždňovému maximu. Trhy tak zareagovali na správy, že súkromný sektor eurozóny pokračuje v raste a udržuje si robustné tempo. Na druhej strane, obavy z obchodnej vojny so Spojenými štátmi zabránili výraznejšiemu posilneniu jednotnej európskej meny.



Vzhľadom na fakt, že americká centrálna banka pravdepodobne tento rok zvýši úrokové sadzby najmenej dvakrát, zatiaľ čo Európska centrálna banka ich zrejme nezvýši až do druhej polovice roku 2019, zostávajú obchodníci opatrní pokiaľ ide o výhľad eura.



Napriek tomu euro zmazalo časť z predchádzajúcich strát po zverejnení indexu nákupných manažérov (PMI) zo súkromného sektora eurozóny, ktorý dosiahol v júni 54,3 bodu. Hodnota PMI vyššia ako 50 bodov totiž znamená rast.



Kurz eura oproti doláru sa tesne po 14 h SELČ zvýšil o 0,12 % na 1,1706 USD/EUR. Na začiatku obchodovania v Londýne pritom klesol na 1,1654 USD/EUR a po zverejnení PMI sa vyšplhal na takmer na dvojtýždňové maximum 1,1750 USD/EUR.



Bitcoin, najznámejšia kryptomena na svete, dosiahla v utorok hranicu 8000 USD (6828,27 eura) na burze Bitstamp. To je jeho najvyššia hodnota od 23. mája. Podporili ho správy, že sa blíži schválenie obchodovania s digitálnymi menami v USA, čo pomohlo zvýšiť dopyt po nich.



Bitcoin stratil viac ako polovicu svojej hodnoty v roku 2018, keďže záujem o neho klesol.



(1 EUR = 1,1716 USD)