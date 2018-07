Kurz eura aj mexického pesa klesli v reakcii na politický vývoj

Hoci sa víťazstvo Lópeza Obradora očakávalo, jeho budúca politika vyvoláva neistotu, najmä pokiaľ ide o vzťahy Mexika s USA.

New York 2. júla (TASR) - Prezidentské voľby v Mexiku, v ktorých zvíťazil ľavicový kandidát Andrés Manuel López Obrador, a roztržka v nemeckej vládnej koalícii pre azylovú politiku, výrazne ovplyvnili pondelkový vývoj menových kurzov. Oba scenáre totiž prinášajú určitú neistotu, čo sa negatívne odrazilo na kurze eura aj mexického pesa.



Hoci sa víťazstvo Lópeza Obradora očakávalo, jeho budúca politika vyvoláva neistotu, najmä pokiaľ ide o vzťahy Mexika s USA. V dôsledku toho v pondelok mexické peso oslabilo oproti doláru o viac ako 1% a popoludní jeho kurz klesol na 20,1404 MXN/USD z 19,914 MXN v piatok (29.6.).



V Európe sa všetky oči upierajú na Nemecko, kde sa kancelárka Angela Merkelová pokúša udržať koaličnú vládu pokope. Minister vnútra Horst Seehofer z Kresťanskosociálnej únie CSU totiž pohrozil, že v priebehu troch dní rezignuje, ak Nemecko nezačne vracať migrantov z hraníc do krajín v ktorých sa zaregistrovali. Merkelovej Kresťanskodemokratická únia (CDU) následne vyjadrila v pondelok ochotu urobiť ďalšie ústupky svojmu bavorskému koaličnému partnerovi CSU v spore o azylovú politiku. Ich nezhody trvajú už dlho, a ak nenájdu dohodu, budúcnosť vládnej koalície v Nemecku by mohla byť ohrozená, čo znamená, že krajinu by čakali predčasné voľby.



To ovplyvnilo spoločnú menu euro, ktorá v pondelok popoludní klesla oproti doláru o 0,65 % na 1,1600 USD/EUR z piatkových 1,1683 USD/EUR.