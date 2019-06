Kurz eura klesol na 1,1274 USD/EUR

Dianie na trhu je určované špekuláciami týkajúcimi sa smerovania menovej politiky veľkých centrálnych bánk.

Frankfurt nad Mohanom 13. júna (TASR) - Kurz spoločnej európskej meny vo štvrtok mierne klesol. Neskoro popoludní sa predávala po 1,1274 USD.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila vo štvrtok referenčný kurz na 1,1289 (v stredu: 1,1323) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8858 (0,8832) eura.



Dianie na trhu je určované špekuláciami týkajúcimi sa smerovania menovej politiky veľkých centrálnych bánk. Vzrástli očakávania, že ECB by mohla ešte viac uvoľniť menovú politiku. To však malo len obmedzený negatívny vplyv na euro, keďže finančné trhy považujú za takmer isté, že americká centrálna banka (Fed) tento rok zníži svoju kľúčovú úrokovú sadzbu. Fed má väčší manévrovací priestor, aby mohol reagovať na oslabenie ekonomiky. V eurozóne sa totiž kľúčová sadzba nachádza na nule. ECB by preto musela siahnuť po netradičných nástrojoch, ako je nákup dlhopisov.