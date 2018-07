Kurz eura klesol na 1,1705 USD/EUR

Výrazne si v pondelok polepšila turecká líra. Jej kurz voči euru posilnil približne o 1 % na 5,55 TRY/EUR.

Frankfurt nad Mohanom 23. júla (TASR) - Spoločná európska mena prišla v pondelok o svoje zisky zo skorého obchodovania a mierne klesla. Euro sa neskoro popoludní predávalo po 1,1705 USD, pričom v noci na pondelok sa jeho kurz dostal až na 1,1750 USD/EUR.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila v pondelok napoludnie referenčný kurz na 1,1716 (v piatok: 1,1670) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8535 (0,8569) eura.



Experti označili pondelkový vývoj na devízovom trhu za protipohyb po predchádzajúcom oslabení dolára. Americký prezident Donald Trump v piatok (20.7.) obvinil Čínu a Európsku úniu (EÚ) z menovej manipulácie a kritizoval americkú centrálnu banku (Fed) pre zvyšovanie úrokových sadzieb, čo malo negatívny vplyv na dolár. Podľa devízového experta bavorskej krajinskej banky BayernLB Manuela Anderscha bola reakcia trhu na Trumpove vyhlásenia prehnaná. "Riziko menovej vojny, ktoré vydedukovali niektorí analytici, považujeme za premrštené," uviedol Andersch.



Výrazne si v pondelok polepšila turecká líra. Jej kurz voči euru posilnil približne o 1 % na 5,55 TRY/EUR. V utorok (24.7.) je na programe s napätím očakávané zasadnutie menového výboru tureckej centrálnej banky. Trh vzhľadom na vysokú infláciu počíta s nárastom úrokových sadzieb. Ak by banka sadzby v rozpore s očakávaniami nezvýšila, líra by zrejme prudko oslabila.