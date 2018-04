Kurz eura klesol na 1,2305 USD/EUR

V stredu (11. 4.) večer zverejnila americká centrálna banka Fed zápisnicu z posledného zasadnutia menovej rady (FOMC).

Frankfurt nad Mohanom 12. apríla (TASR) - Euro, podobne ako ďalšie meny, vo štvrtok oslabilo voči americkému doláru. Spoločná európska mena sa neskoro popoludní predávala po 1,2305 USD, teda približne pri o 1 cent nižšom kurze než v ázijskom obchodovaní.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila vo štvrtok napoludnie referenčný kurz na 1,2323 (v stredu: 1,2384) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8115 (0,8075) eura.



V stredu (11. 4.) večer zverejnila americká centrálna banka Fed zápisnicu z posledného zasadnutia menovej rady (FOMC). Tá ukázala, že predstavitelia Fedu sú optimistickí ohľadom vývoja ekonomiky aj inflácie. Fed dal okrem toho jasne najavo, že je odhodlaný pokračovať v cykle zvyšovania úrokových sadzieb. To podporilo dolár.



Navyše sa znížili obavy z útoku USA v Sýrii, z čoho profitovali dolár aj rubeľ.



Aj ECB zverejnila vo štvrtok zápisnicu z marcového zasadnutia Rady guvernérov, ktorá neobsahovala žiadne signály, že by v eurozóne mohlo v krátkom čase prísť k sprísneniu menovej politiky. Predstavitelia ECB skôr vyjadrili obavy z obchodnej vojny a zo silného eura.