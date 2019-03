Kurz eura kolíše, v stredu klesol až na 1,2855 USD/EUR

Konjunkturálne vyhliadky eurozóny sa výrazne zhoršili, preto sa očakáva, že ECB zhorší svoje prognózy.

Frankfurt nad Mohanom 6. marca (TASR) - Kurz spoločnej európskej meny počas stredy výrazne kolísal. Po zverejnení správy agentúry Bloomberg, že Európska centrálna banka (ECB) zníži svoj inflačný výhľad, a že uvažuje o novom programe dlhodobých lacných úverov pre komerčné banky, padol kurz eura na 1,2855 USD/EUR, čo bolo najmenej od 19. februára. Spoločná mena neskôr zmazala straty, jej kurz sa vrátil nad hranicu 1,13 USD/EUR a podvečer sa predávala po 1,1319 USD.



ECB stanovila v stredu referenčný kurz na 1,1305 (v utorok: 1,1329) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8846 (0,8827) eura.



Správa agentúry Bloomberg spôsobila tiež pokles úročenia talianskeho dlhu. Výnosy 10-ročných talianskych dlhopisov na sekundárnom trhu dosiahli 2,66 %, čo bolo o 4,6 bázickej bodu menej v porovnaní s utorkovým (5. 3.) večerom.



Konjunkturálne vyhliadky eurozóny sa výrazne zhoršili, preto sa očakáva, že ECB zhorší svoje prognózy. Vo štvrtok (7. 3.) bude vo Frankfurte nad Mohanom od 9.00 h SEČ zasadať Rada guvernérov ECB a bude rozhodovať o nastavení menovej politiky.



Isté je, že úrokové sadzby sa meniť nebudú a že kľúčová sadzba zostane na rekordnom minime 0 % a depozitná sadzba na -0,4 %. Trh počíta s tým, že ECB môže počkať prvým zvýšením sadzieb až do roku 2020. ECB doteraz hovorila, že úrokové sadzby zostanú na aktuálnych úrovniach minimálne do konca tohto leta.