Kurz eura klesol na tohtoročné minimum

Obchodníci uviedli ako dôvod oslabenia eura politickú neistotu v Taliansku.

Frankfurt nad Mohanom 8. mája (TASR) - Komplikovaná politická situácia v Taliansku má negatívny vplyv na spoločnú európsku menu. Jej kurz v utorok do neskorého poludnia padol na 1,1838 USD/EUR a dostal sa na najnižšiu úroveň v tomto roku. Ráno sa kurz eura ešte pohyboval nad 1,19 USD/EUR.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila v utorok napoludnie referenčný kurz na 1,1870 (v pondelok: 1,1902) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8425 (0,8402) eura.



Obchodníci uviedli ako dôvod oslabenia eura politickú neistotu v Taliansku. V tretej najväčšej ekonomike eurozóny hrozia nové voľby. Rizikové prirážky na talianske dlhopisy výrazne stúpli.



"Politická neistota naďalej brzdí investície a spotrebu v Taliansku," uviedol ekonóm Berenberg Bank Carsten Hesse. V nových voľbách by mohli posilniť protisystémové a extrémistické strany, ktoré by potom mohli zrušiť prorastové reformy z minulosti. Politická situácia v Taliansku predstavuje pre Európu aktuálne väčšie riziko ako obchodné spory vyvolané americkým prezidentom Donaldom Trumpom, myslí si Hesse.



Experti však upozornili aj na posilňovanie dolára. Investori čakajú na jeho rozhodnutie ohľadom budúcnosti jadrovej dohody s Iránom, ktoré ohlási okolo 20.00 SELČ. Jej vypovedanie by zvýšilo neistou na finančných trhoch, z ktorej tradične profituje dolár.