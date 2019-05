Kurz eura sa stabilizoval na 1,1127 USD/EUR

Podľa expertov má negatívny vplyv na euro politický vývoj v Taliansku.

Frankfurt nad Mohanom 31. mája (TASR) - Kurz spoločnej európskej meny sa v piatok stabilizoval. Už vo štvrtok (30. 5.) stagnoval, keď v prvej polovici týždňa výrazne klesol.



V piatok ráno sa euro predávalo po 1,1127 USD, teda približne pri rovnakom kurze ako vo štvrtok večer. Európska centrálna banka (ECB) stanovila vo štvrtok referenčný kurz na 1,1134 (v stredu: 1,1156) USD/EUR.



Podľa expertov má negatívny vplyv na euro politický vývoj v Taliansku. Vicepremiér a šéf pravicovej vládnej strany Liga Matteo Salvini podľa agentúry Bloomberg pohrozil koncom koalície, ak Hnutie piatich hviezd nebude súhlasiť s jeho daňovými plánmi.



Do centra pozornosti by sa v piatok mohli dostať makroekonomické údaje, ktoré by mohli dať devízovému trhu nové impulzy. Na programe sú napríklad správy o vývoji spotrebiteľských cien v Nemecku a USA.