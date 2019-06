Kurz eura vzrástol na 1,1265 USD/EUR

Kurz eura v uplynulých dňoch kolísal výraznejšie, než je bežné. Dôvodom boli vyhlásenia centrálnych bankárov v eurozóne a USA.

Frankfurt nad Mohanom 20. júna (TASR) - Kurz spoločnej európskej meny vo štvrtok vzrástol. Dôvodom bolo rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed), ktorá signalizovala uvoľnenie menovej politiky. Euro sa vo štvrtok ráno predávalo po 1,1265 USD, teda pri o niečo vyššom kurze ako v stredu večer.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila v stredu referenčný kurz na 1,1207 (v utorok: 1,1187) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8923 (0,8939) eura.



Kurz eura v uplynulých dňoch kolísal výraznejšie, než je bežné. Dôvodom boli vyhlásenia centrálnych bankárov v eurozóne a USA. V stredu večer signalizoval šéf Fedu Jerome Powell uvoľnenie menovej politiky, čo výrazne podporilo euro. Fed síce neznížil úrokové sadzby, Powell však poukázal na neistotu spôsobenú obchodnými konfliktami a spomaľovanie ekonomiky. Uviedol tiež, že sa zvýšili dôvody na uvoľnenie menovej politiky. Trh to interpretoval tak, že Fed by mohol tento rok znížiť úrokové sadzby dvakrát.



V utorok (18. 6.) signalizoval uvoľnenie menovej politiky aj šéf ECB Mario Draghi. Uviedol, že ak sa vyhliadky ekonomiky eurozóny nezlepšia a inflácia sa nezvýši, ECB prijme ďalšie stimuly.