Kurz eura vzrástol na 1,1274 USD/EUR

Frankfurt nad Mohanom 8. apríla (TASR) - Kurz spoločnej európskej meny pokračoval na začiatku týždňa v raste. V pondelok neskoro popoludní dosiahol denné maximum 1,1274 USD/EUR, čo bolo približne o pol centa viac ako ráno.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila v pondelok referenčný kurz na 1,1246 (v piatok: 1,1233) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8892 (0,8902) eura.



Dôvodom vývoja na devízovom trhu bolo podľa expertov všeobecné oslabovanie dolára, ktoré, naopak, podporilo euro. Okrem toho mala pozitívny vplyv správa agentúry Bloomberg, podľa ktorej sa ECB v uplynulých dňoch nezaoberala dôsledkami negatívnej depozitnej sadzby. Rada guvernérov bude v stredu (10. 4.) rozhodovať o nastavení menovej politiky, vo všeobecnosti sa nepočíta so žiadnou zmenou.



Na začiatku nového týždňa bolo zverejnených len málo makroekonomických údajov, podľa ktorých by sa mohli investori orientovať. Slabé údaje z nemeckého zahraničného obchodu nemali na kurz eura prakticky žiaden vplyv rovnako ako pokles priemyselných objednávok v USA.



Pod tlakom zostáva turecká líra. Popoludní stratila turecká mena viac než 1 %, keď jej kurz voči euru sa dostal na 6,42 TRY/EUR. Dôvodom sú snahy vládnej strany AKP o prepočítanie hlasov v Istanbule, kde prehrala komunálne voľby. AKP takisto spochybňuje výsledky volieb starostu v Ankare.