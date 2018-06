Kurz eura vzrástol na 1,1777 USD/EUR

Európska centrálna banka (ECB) opatrne signalizovala prípravu na ukončenie svojej extrémne uvoľnenej menovej politiky.

Frankfurt nad Mohanom 6. júna (TASR) -



Euro sa neskoro popoludní predávalo po 1,1777 USD, pričom ráno sa jeho kurz nachádzal na úrovni 1,1720 USD/EUR. ECB stanovila v stredu napoludnie referenčný kurz na 1,1765 (v utorok: 1,1675) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8500 (0,8565) eura.



Spoločnú menu podporili vyjadrenia hlavného ekonóma ECB Petra Praeta. Ten uviedol, že Rada guvernérov ECB bude na svojom budúcotýždňovom zasadnutí diskutovať o budúcnosti programu nákupu dlhopisov. Podľa doterajších plánov banky by program mal trvať prinajmenšom do septembra. ECB aktuálne mesačne nakupuje dlhopisy za 30 miliárd eur. Experti očakávajú, že banka ukončí program koncom roka.



Naopak, neistota o budúcnosť Talianska nehrala v stredu na devízovom trhu žiadnu úlohu. Obavy z fiškálnej a hospodárskej politiky novej vlády, na čele ktorej stojí premiér Giuseppe Conte, mali síce negatívny vplyv na talianske dlhopisy, ale nie na euro.



Dôvodom je, že trh sa najviac obával nových volieb, ktoré by sa zrejme interpretovali ako implicitné referendum o príslušnosti Talianska k eurozóne, uviedla analytička Commerzbank Esther Reicheltová. To znamená, že problémy Talianska sú už len problémami Talianska. S krízou členského štátu sa investori dokážu ľahšie vyrovnať než s krízou eura.