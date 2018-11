Kurz eura vzrástol

Obchodníci ako dôvod uviedli správy o pokroku v rokovaniach o brexite a celkové zlepšenie nálady na finančných trhoch.

Frankfurt nad Mohanom 1. novembra (TASR) - Euro aj britská libra vo štvrtok posilnili voči doláru. Obchodníci ako dôvod uviedli správy o pokroku v rokovaniach o brexite a celkové zlepšenie nálady na finančných trhoch.



Spoločná európska mena sa vo štvrtok podvečer predávala po 1,1395 USD, pričom ráno sa jej kurz pohyboval len tesne nad hranicou 1,13 USD/EUR. Európska centrálna banka (ECB) stanovila vo štvrtok referenčný kurz na 1,1393 (v stredu: 1,1318) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8777 (0,8835).



Vo štvrtok výrazne vzrástla britská libra. Dôvodom bola správa, že Londýn sa s Bruselom dohodol, že britské firmy poskytujúce finančné služby budú mať po brexite prístup na trhy Európskej únie (EÚ). Túto správu zverejnil britský denník The Times. Hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier ju označil za zavádzajúcu, ale libra napriek tomu posilnila voči všetkým dôležitým menám.



"Čoraz jasnejšie sa ukazuje, ako by mohla vyzerať cesta k brexitu," uviedol devízový expert Commerzbank Ulrich Leuchtmann na margo kurzových ziskov libry. Zdá sa, že Briti si dokážu predstaviť dlhšie zotrvanie v colnej únii s EÚ. Navyše sa čoraz častejšie ukazujú signály, že najtvrdší zástancovia brexitu z radov vládnych Konzervatívcov vzdávajú svoj odpor voči dohode.



"Kurz eura profituje z celkovej pozitívnej nálady na finančných trhoch," myslí si Leuchtmann. Euro je opäť vnímané ako riziková mena, dôvodom je sporná fiškálna politika Talianska. Preto spoločnú menu podporilo uvoľnenie na trhoch.