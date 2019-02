Kurz eura zostáva nad hranicou 1,13 USD/EUR

Euro sa v pondelok ráno predávalo po 1,1325 USD, teda približne na rovnakej úrovni ako v piatok (8. 2.) večer.

Euro sa v pondelok ráno predávalo po 1,1325 USD, teda približne na rovnakej úrovni ako v piatok (8. 2.) večer. Európska centrálna banka (ECB) stanovila v piatok referenčný kurz na 1,1346 USD/EUR.



Na začiatku týždňa je na programe len málo makroekonomických údajov, ktoré by mohli ovplyvniť dianie na devízovom trhu. Na kurz libry by mohla mať vplyv správa o vývoji britskej ekonomiky v poslednom kvartáli vlaňajška. Investori budú pozorne sledovať údaje o raste, keďže sa blíži brexit. Británia by mala opustiť Európsku úniu (EÚ) 29. marca. Nebezpečenstvo brexitu bez dohody je stále vysoké.