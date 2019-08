Kurz libry padol na najnižšiu úroveň od januára 2017

Kurz libry padol o 0,6 % na 31-mesačné minimum 1,2056 USD/GBP. Kurz libry voči euru oslabil viac než o 0,6 % na nové 2-ročné minimum 0,9266 GBP/EUR.

Londýn 9. augusta (TASR) - Britská libra v piatok klesla a dostala sa najnižšie od januára 2017. Dôvodom bolo nečakané zníženie britského hrubého domáceho produktu (HDP) v 2. kvartáli. To bol prvý pokles ekonomiky od roku 2012.



Kurz libry padol o 0,6 % na 31-mesačné minimum 1,2056 USD/GBP. Kurz libry voči euru oslabil viac než o 0,6 % na nové 2-ročné minimum 0,9266 GBP/EUR.



Britský HDP v 2. štvrťroku prekvapivo medzikvartálne klesol o 0,2 %, pričom analytici počítali so stagnáciou. To bola prvá kontrakcia britskej ekonomiky za vyše 6 rokov. Brzdou bol predovšetkým výrobný sektor, na ktorý má negatívny vplyv neistota okolo brexitu.



Experti počítajú s tým, že libra zostane pod tlakom. Niektorí analytici predpovedajú jej oslabenie až na paritu s dolárom v prípade brexitu bez dohody, iní tvrdia, že kurz klesne len na 1,10 USD/GBP.