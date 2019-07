Kvartálne tržby firmy Philips vzrástli, pomohol dopyt v USA a Číne

Na snímke vstup do sídla Philipsu v Amsterdame.

Amsterdam 22. júla (TASR) - Holandský výrobca spotrebnej elektroniky a zdravotníckej techniky Philips Electronics oznámil za 2. štvrťrok rast tržieb aj zisku. Prispel k tomu najmä vysoký dopyt po jeho zdravotníckych prístrojoch v Číne a USA.



Spoločnosť uviedla, že za 2. kvartál dosiahla tržby v hodnote 4,67 miliardy eur. To znamená rast o 9 % a v prípade porovnateľných tržieb o 6 %. Prekonala tak očakávania analytikov, ktorí počítali s rastom porovnateľných tržieb o 4,5 %.



Philips zároveň uviedol, že zisk pred úrokmi, daňami a amortizáciou (EBITA) dosiahol 549 miliónov eur. Medziročne to predstavuje rast o 14 %. Zisk z pokračujúcich operácií sa zvýšil zo 186 miliónov na 260 miliónov eur. Tak ako pri zverejnení výsledkov za 1. kvartál, aj teraz spoločnosť potvrdila svoje pôvodné ciele a dodala, že naďalej očakáva rast tržieb v rozmedzí od 4 do 6 %.