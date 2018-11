Kvartálny zisk výrobcu pneumatík Continental klesol o vyše 14 %

Spoločnosť uviedla, že čistý zisk za 3. štvrťrok dosiahol 626,1 milióna eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená pokles o 14,1 %.

Berlín 8. novembra (TASR) - Nemecký výrobca pneumatík Continental oznámil za 3. štvrťrok pokles čistého zisku o vyše 14 %. Tržby vzrástli, ale rast nedosiahol ani 1 %.



Upravený zisk pred úrokmi a daňami (EBIT) predstavoval 771,8 milióna eur, zatiaľ čo v rovnakom období roka 2017 dosiahol 1,10 miliardy eur.



Tržby za 3. kvartál sa zvýšili o 0,9 % na 10,79 miliardy eur. Organický rast tržieb dosiahol 2,1 %.



Čo sa týka vyhliadok na celý rok 2018, firmu znepokojuje nepriaznivý vývoj v celosvetovej produkcii áut. Ak sa vývoj v poslednom štvrťroku tohto roka zhorší, mohlo by to podľa nej predstavovať určité riziko, čo sa týka jej terajšej prognózy celoročných konsolidovaných tržieb. S tými zatiaľ počíta na úrovni 44,5 miliardy eur.