Dcérska spoločnosť Huawei: Kybernetická bezpečnosť sa nemá politizovať

Huawei čelí medzinárodnému tlaku a blokádam pre svoje väzby s čínskou vládou a pre podozrenie, že Peking by mohol použiť technológiu Huawei na špionáž.

Bratislava 18. februára (TASR) – Téma kybernetickej bezpečnosti je technickou záležitosťou a nemala by sa politizovať. Vylúčenie Huawei z otvoreného trhu neprispeje k efektívnejším riešeniam a nezníži ani existujúce kybernetické riziká. Uvádza sa to v spoločnom vyhlásení slovenskej, maďarskej a poľskej dcérskej spoločnosti Huawei v reakcii na tlak blokovať túto spoločnosť z obchodných vzťahov v európskych krajinách pre údajné bezpečnostné dôvody.



Obvinenia istej malej skupiny oficiálnych predstaviteľov USA sú podľa hovorcu spoločnosti za región CEE&Nordic Austina Zhanga nepodložené. Správanie amerických zástupcov považuje za prekvapivé. "Veríme, že naši klienti sa budú rozhodovať na základe vlastného úsudku a informácií," poznamenal Zhang s tým, že Huawei má aj v globálnom meradle zreteľný historický kredit v oblasti bezpečnosti.



Kybernetická bezpečnosť je podľa neho témou, ktorá sa nemá politizovať. Zdôraznil, že vylúčenie tejto spoločnosti z otvoreného trhu môže podstatne zvýšiť ceny komunikačnej infraštruktúry a priniesť výrazný odklad digitalizácie. "Navyše, tento precedens vážne spomalí technické inovácie a európske krajiny sa môžu stať menej konkurencieschopnými," myslí si Zhang.



Spoločnosť podľa neho prispela vo veľkej miere k digitálnej Európe a spoločenskému vývoju za posledných dvadsať rokov. "Nevyvolávame bezpečnostné problémy. Namiesto toho aktívne prispievame k posilneniu kybernetickej bezpečnosti. Veríme, že sa všetci zainteresovaní rozhodnú správne a vytvoria priestor s rovnými príležitosťami pre všetky spoločnosti," podotkol hovorca.



