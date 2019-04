Kyberzločinci často zneužívajú obľúbené seriály

V mnohých častiach sveta sa diváci snažia dostať k novým epizódam ich obľúbeného seriálu prostredníctvom nelegálnych kanálov, ako sú napríklad torrent trackery a nelegálne streamovacie platformy.

Bratislava 10. apríla (TASR) - Sledovanie seriálov je obľúbeným spôsobom trávenia voľného času, avšak so stúpajúcou popularitou torrentov, online streamovania a iných spôsobov digitálnej distribúcie sú často vystavené porušovaniu autorských práv. Tieto a ďalšie zistenia boli publikované v novej správe spoločnosti Kaspersky Lab s názvom Hra hrozieb.



V mnohých častiach sveta sa diváci snažia dostať k novým epizódam ich obľúbeného seriálu prostredníctvom nelegálnych kanálov, ako sú napríklad torrent trackery a nelegálne streamovacie platformy. Na rozdiel od legitímnych zdrojov, torrent trackery môžu poslať používateľovi súbor, ktorý na prvý pohľad vyzerá ako epizóda jeho obľúbeného seriálu, no v skutočnosti je to malvér, ktorý sa maskuje pod podobným názvom.



Výskumníci spoločnosti sledovali situáciu počas rokov 2017 a 2018, pričom sa zamerali na verzie seriálov, ktoré obsahovali malvér a bolo ich možné stiahnuť z nelegitímnych zdrojov. Rebríčku v oboch rokoch jednoznačne kraľoval seriál Game of Thrones (Hra o tróny), ktorý v roku 2018 predstavoval 17 % celkového infikovaného pirátskeho obsahu, pričom napadol takmer 21.000 používateľov.



Kyberzločinci sa najčastejšie sústredili na prvú a poslednú epizódu každej série, pričom najintenzívnejšie cielili práve na pilotný diel Game of Thrones Winter is Coming (Zima prichádza).



"Je očividné, že distribútori škodlivého softvéru zneužívajú seriály, ktoré sú na pirátskych webových stránkach veľmi žiadané. Online podvodníci zneužívajú lojalitu a netrpezlivosť ľudí, ktorých nalákajú na stiahnutie nových častí, no v skutočnosti je to pasca. Posledná séria Game of Thrones sa začína už tento mesiac, a tak by sme radi upozornili používateľov na to, že je veľmi pravdepodobné, že sa objaví množstvo malvéru, ktorý sa bude tváriť ako nové časti tohto obľúbeného seriálu," vystríha Anton V. Ivanov, bezpečnostný expert spoločnosti.