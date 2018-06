L. Gallová: Farmári sa chcú rozprávať s premiérom a koaličnou radou

Lucia Gallová z Vidieckej platformy, ktorá je koordinátorkou akcie avizovala, že v noci na stredu prídu ďalšie traktory a vo finále by ich v Bratislave malo byť 150 až 200.

Bratislava 20. júna (TASR) – Jazdy nespokojných farmárov budú počas celej stredy (20. júna) v hlavnom meste Slovenska. Na Tyršovo nábrežie v Bratislave–Petržalke dorazila v utorok večer prvá skupina poľnohospodárov na vyše 25 traktoroch a sprievodné autá. Pre TASR to uviedla Lucia Gallová z Vidieckej platformy, ktorá je koordinátorkou akcie.



Uviedla, že sa chcú rozprávať s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) a koaličnou radou a podpísať s nimi memorandum, kde sa zaviažu, že za určitý čas splnia požiadavky farmárov. Tie sa týkajú napríklad prístupu k pôde, aby sa pôda zo Slovenského pozemkového fondu (SPF) dostala prednostne miestnym mladým a malým farmárom a aby Pôdohospodárska platobná agentúra prideľovala dotácie iba tomu, kto má k pôde právny vzťah.



Gallová avizovala, že v noci na stredu prídu ďalšie traktory a vo finále by ich v Bratislave malo byť 150 až 200. "Prišli sme preto, lebo máme dlhodobo dojem, že nie sme vypočutí," povedala Gallová s tým, že chcú ísť pred parlament, Úrad vlády SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a SPF.



Nevedela povedať, ako dlho ostanú, to bude podľa nej závisieť od reakcií politikov. "Odovzdali sme v utorok list a požiadali sme o stretnutie pána premiéra. Zatiaľ odpoveď nemáme, čakáme," informovala.