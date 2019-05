L. Wittenbergerová ostáva vo funkcii prezidentky finančnej správy

Wittenbergerová uistila, že FS bude pokračovať vo svojich hlavných úlohách, medzi ktoré patrí napĺňanie štátneho rozpočtu, ale aj rozvíjanie elektronizácie FS a boj proti daňovým podvodom.

Bratislava 10. mája (TASR) - Prezidentka Finančnej správy (FS) SR Lenka Wittenbergerová bude naďalej pokračovať vo funkcii. Oznámil to minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) v piatok po ich spoločnom rokovaní. Zároveň podotkol, že aj v tomto smere budú pre neho dôležité výsledky, ktoré bude požadovať.



"S pani prezidentkou sme sa nakoniec dohodli, že bude pokračovať vo svojej funkcii," skonštatoval Kamenický s tým, že sa teší na ďalšiu spoluprácu, ktorá však bude závisieť od výsledkov FS.



Poznamenal, že jeho mandát ako ministra financií je relatívne krátky. "Nechcel by som destabilizovať vôbec celkovú situáciu na finančnej správe," zdôraznil. Počas nasledujúcich mesiacov chce urobiť všetko pre to, aby FS fungovala. Požiadal prezidentku FS, aby sa FS prispôsobila cieľom, ktoré má ministerstvo financií. "Aby sme plnili naše plánované ukazovatele, čo sa týka rozpočtov," doplnil.



Wittenbergerová uistila, že FS bude pokračovať vo svojich hlavných úlohách, medzi ktoré patrí napĺňanie štátneho rozpočtu, ale aj rozvíjanie elektronizácie FS a boj proti daňovým podvodom. "Chceme dokončiť transformáciu finančnej správy tak, aby sme boli modernou digitálne a elektronicky komunikujúcou organizáciou," priblížila prezidentka FS s tým, že chcú rozvíjať aj proklientske opatrenia.



Na rokovaní sa rozprávali aj o ďalších opatreniach, najviac sa však podľa ministra venovali zavádzaniu eKasy. Vyzval zároveň všetky subjekty, ktoré sa ešte nezaregistrovali, aby tak urobili a splnili si tak svoju zákonnú povinnosť. "My sme sa s pani prezidentkou dohodli, že budeme celkovú implementáciu tohto projektu sledovať," podotkol Kamenický. Súčasne zhodnotil, že výber daní pokračuje podľa plánu. "Momentálne máme výber na úrovni 100,7 %, čo znamená 23 miliónov eur navyše. Ja budem tieto výsledky, samozrejme, pozorne sledovať," dodal.