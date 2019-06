Lagardeová vyzvala na ukončenie obchodných sporov vo svete a korupcie

Lagardeová na konferencii Európskej centrálnej banky (ECB) venovanej stavu ekonomík strednej a východnej Európy povedala, že krajiny musia spolupracovať, aby globálny obchod pomáhal bežným ľuďom.

Frankfurt nad Mohanom 12. júna (TASR) - Obchodné bariéry, ktoré vytvárajú globálne mocnosti, predstavujú výzvu pre ekonomiky na celom svete. Vyhlásila to v stredu generálna riaditeľka Medzinárodného menového fondu (MMF) Christine Lagardeová. Vyzvala zároveň vlády, aby pracovali na ukončení obchodných sporov.



Lagardeová na konferencii Európskej centrálnej banky (ECB) venovanej stavu ekonomík strednej a východnej Európy povedala, že krajiny musia spolupracovať, aby globálny obchod pomáhal bežným ľuďom.



"Môžeme začať tým, že vynaložíme všetko úsilie na deeskaláciu súčasných obchodných sporov a pokračovanie v konštruktívnom dialógu,“ povedala.



MMF odhaduje, že rastúce clá budú stáť globálnu ekonomiku 0,5 % jej produkcie v roku 2020. Prezident ECB Mario Draghi na konferencii vyhlásil, že stredná a východná Európa bola „disproporčne ovplyvnená“ spormi.



Lagardeová zároveň vyzvala krajiny strednej a východnej Európy, aby zreformovali svoje vlastné ekonomiky a vyriešili korupciu na úrovni vlád.



„Keď sa korupcia stane inštitucionalizovanou, otrávi to schopnosť krajiny prilákať investorov a vytvárať pracovné miesta,“ varovala.



Mnohé krajiny strednej a východnej Európy (KSVE) v ostatných rokoch čelia korupčným škandálom a protestom. Lagardeová poznamenala, že najmä mladí ľudia považujú korupciu za najväčší problém.



Jej komentáre prichádzajú takmer rok po tom, ako americký prezident Donald Trump zaviedol prvé kolo ciel na dovoz z Číny. To odštartovalo obchodný spor medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami.