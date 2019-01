Láznička: Slováci pomáhajú na Ukrajine liberalizovať trh s elektrinou

Hosťom Richarda Kvasňovského v relácii EKONOMIKA Tu a teraz je riaditeľ úseku vývoja spoločnosti Sféra Libor Láznička.

Bratislava 31. januára (TASR) - Ukrajina sa stala atraktívnym miestom pre investície slovenských firiem. Tie sú veľmi aktívne v energetike a pomáhajú zaviesť liberalizovaný trh s elektrickou energiou. To by sa malo stať do dvoch rokov. V diskusnej relácii na TABLET.TV to povedal riaditeľ úseku vývoja spoločnosti Sféra Libor Láznička.



„Na Ukrajine už došlo k otvoreniu maloobchodného trhu s elektrickou energiou. Koncoví odberatelia si tak môžu slobodne zvoliť svojho dodávateľa elektrickej energie. Takých subjektov je 180. V polovici tohto roka sa očakáva podobný krok aj v prípade veľkoobchodného trhu. Doteraz je tam jeden subjekt, ktorý predáva elektrinu za regulované ceny. Tým, že sa otvorí trhu, môžu prísť ďalšie subjekty a predávať elektrinu za trhové ceny,“ uviedol Láznička.



Ukrajina si navyše zvolila slovenský systém, ktorý jej bude zabezpečovať denný a vnútrodenný trh pri obchodovaní s elektrickou energiou. „Vzhľadom na postupnú integráciu stredoeurópskeho trhu s elektrinou máme skúsenosti s prepojením slovenského a českého trhu a následným rozšírením o maďarskú a rumunskú obchodnú zónu formou takzvaného market couplingu,“ upozornil Láznička s tým, že slovenské skúsenosti sú pre východného suseda veľmi dôležité.



„Prešli sme si vývojom, keď sa nám nepodarilo všetko zaviesť na prvý raz dobre. Zúčtovanie odchýlok, výmena dát sme ladili v priebehu niekoľkých rokov, alebo prehlbovanie sa deficitu súvisiaceho s pripájaním obnoviteľných zdrojov energie sme odstránili len nedávnou novelou. Aj negatívne skúsenosti sú pre nich dôležité, aby sa im vyhli do budúcnosti,“ dodal Láznička.