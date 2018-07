Le Drian: EÚ v prípade amerických ciel na autá prijme odvetu

Podľa šéfa francúzskej diplomacie prezident USA Donald Trump nemá rád skutočnosť, že existuje spoločenstvo krajín s názvom Európska únia.

Brusel 13. júla (TASR) - Minister zahraničných vecí Francúzska Jean-Yves Le Drian v piatok varoval Spojené štáty, že Európa prejde k odvete, ak by Američania zvýšili svoje clá na dovoz európskych automobilov. Uviedla tlačová agentúra Belga.



"Ak sa zajtra rozhodnú vykonať rovnaké útoky (ako na oceľ a hliník) aj na automobily, Európa bude reagovať rovnakým spôsobom," vyhlásil Le Drian v rozhovore pre rádio RMC a televízny kanál BFMTV.



Podľa šéfa francúzskej diplomacie prezident USA Donald Trump nemá rád skutočnosť, že existuje spoločenstvo krajín s názvom Európska únia (EÚ), ktorá je solidárna a odhodlaná konať.



"Podniká iniciatívy v Európe, najmä v oblasti obchodu, ktoré môžu viesť k destabilizácii, ale Európa sa nenechá destabilizovať," skonštatoval Le Drian.



Minister upozornil, že Francúzsko trvá na tom, aby EÚ zostala zjednotená tvárou v tvár protekcionistickým hrozbám Donalda Trumpa, najmä potom, ako nemecká kancelárka Angela Merkelová 5. júla vyhlásila, že je pripravená na rokovania o všeobecnom znížení dane z európskych automobilov. Jej reakcia sa týkala Trumpových hrozieb, že Spojené štáty uvalia na európske autá dovezené do Spojených štátov colné poplatky vo výške 20 percent.



Obchodné rokovania medzi EÚ a Spojenými štátmi má na starosti Európska komisia. Jej predseda Jean-Claude Juncker by mal koncom júla odcestovať na pracovnú návštevu do Washingtonu, kde bude okrem iného rokovať aj o hrozbách dodatočného colného zaťaženia áut vyrobených v Európe.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)