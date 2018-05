Le Maire: Ak Taliani porušia záväzky ohľadom deficitu,ohrozia eurozónu

Budúcu vládu Talianska by mali vytvoriť euroskeptické strany Hnutie piatich hviezd (M5S) a Liga severu, ktoré počas predvolebnej kampane naznačovali aj možnosť vystúpenia krajiny z eurozóny.

Brusel 21. mája (TASR) - Stabilita eurozóny bude ohrozená, ak budúca vláda v Taliansku prestane dodržiavať európske záväzky týkajúce sa dlhu a deficitu tejto krajiny. Uviedla v nedeľu večer belgická televízna stanica RTBF s odvolaním sa na vyhlásenie francúzskeho ministra hospodárstva Bruna Le Maira.



Budúcu vládu Talianska by mali vytvoriť euroskeptické strany Hnutie piatich hviezd (M5S) a Liga severu, ktoré počas predvolebnej kampane naznačovali aj možnosť vystúpenia krajiny z eurozóny.



Le Maire v nedeľu v tejto súvislosti upozornil, že ak by nová vláda riskovala nesplnenie záväzkov týkajúcich sa dlhu, deficitu, ale aj ozdravovania bánk, "to všetko povedie k ohrozeniu finančnej stability eurozóny".



Predstavitelia populistickej M5S a ultrapravicovej Ligy severu predstavili v piatok vládny program, ktorý sa odvracia od úsporných opatrení Európskej komisie a od "diktátov" Bruselu.



"Každý v Taliansku musí pochopiť, že budúcnosť Talianska je v Európe a nikde inde. A aby táto európska budúcnosť bola zaručená, existujú pravidlá, ktoré treba rešpektovať," zdôraznil Le Maire. Dodal, že záväzky, ku ktorým sa doteraz hlásilo Taliansko, platia bez ohľadu na to, akú vládu má krajina. "Rešpektujem zvrchované rozhodnutie talianskeho ľudu, ale existujú záväzky, ktoré prekračujú každého z nás," zhodnotil situáciu.



spravodajca TASR Jaromír Novak



Liga Severu a Hnutie piatich hviezd sa v Taliansku dohodli na premiérovi i vláde

Populistické Hnutie piatich hviezd (M5S) a ultrapravicová strana Liga Severu (LN) sa dohodli na spoločnom kandidátovi na post talianskeho premiéra i na obsadení ministerských kresiel v novej koaličnej vláde. Informoval o tom v nedeľu šéf LN Matteo Salvini po stretnutí s predsedom M5S Luigim Di Maiom, konkrétne mená však neuviedol.



Salvini ale zdôraznil, že on ani Di Maio sa o funkciu predsedu vlády neuchádzajú, uviedla agentúra APA. V médiách sa objavili špekulácie, že Salvini by sa mal stať ministrom vnútra a Di Maio by mal riadiť ministerstvo práce alebo ministerstvo hospodárskeho rozvoja.



Medzi kandidátmi na premiéra sa spomínajú florentský profesor práva Giuseppe Conte, ktorý má blízko k M5S, a profesor ekonomiky Andrea Roventini. Ministrom zahraničných vecí má byť skúsený diplomat Giampiero Massolo.



Obe strany chcú talianskemu prezidentovi Sergiovi Mattarellovi v pondelok predstaviť koaličnú dohodu a spoločného kandidáta na post predsedu vlády. Mattarella musí s nominantom súhlasiť a až následne o ňom môžu hlasovať poslanci.



Hnutie piatich hviezd (M5S) a Liga Severu predstavili vládny program v piatok, dva a pol mesiaca po parlamentných voľbách. Dokument s názvom Zmluva o vláde zmeny má 58 strán a okrem iného avizuje úplný odklon od úsporných opatrení predchádzajúcej vlády.