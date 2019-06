Le Maire: Francúzsko nenesie vinu za neúspešnú fúziu Renaultu a Fiatu

Fúzia mala obom koncernom pomôcť ušetriť na nákladoch a iných výdavkoch 5 miliárd eur ročne. FCA by vďaka nej získal prístup k špičkovej technológii elektrického pohonu Renaultu.

Paríž 13. júna (TASR) - Francúzska vláda nenesie vinu za neúspešnú fúziu domácej automobilky Renault a americko-talianskeho koncernu Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Vyhlásil to vo štvrtok minister financií Bruno Le Maire.



"Neprekazili sme svadbu medzi Renaultom a Fiatom," povedal Le Maire pre rádio France Info pred stretnutím s predsedom predstavenstva Renaultu Jeanom-Dominiquom Senardom.



Senard totiž v stredu (12. 6.) akcionárom spoločnosti Renault povedal, že za kolapsom rokovaní je požiadavka zástupcov francúzskeho štátu, ktorý vlastní 15 % v automobilke, aby dostali viac času na preštudovanie dohody o fúzii. Tým zabránili hlasovaniu o dohode s FCA, ktorý následne stiahol svoju ponuku na zlúčenie na báze "rovný s rovným", keď by obe firmy získali v spojenom podniku rovnaký podiel 50 %.



"Zriedka som videl projekt fúzie, ktorý je schopný vytvoriť také výrazné synergie a bez negatívnych dôsledkov, pokiaľ ide o pracovné miesta a živobytie," povedal Senard.



Fúzia mala obom koncernom pomôcť ušetriť na nákladoch a iných výdavkoch 5 miliárd eur ročne. FCA by vďaka nej získal prístup k špičkovej technológii elektrického pohonu Renaultu a splnil by tak normy na automobily s nulovými emisiami. Renault by mal zase podiel na lukratívnom trhu FCA s džípmi a úžitkovými vozidlami RAM.



K náhlemu ukončeniu rozhovorov o fúzii došlo 5. júna po tom, ako si francúzska vláda určila svoje podmienky vrátane zachovania 20-ročného spojenia Renaultu s Nissanom.



"Projekt sme nevetovali," povedal Le Maire. "Len sme jednoducho požiadali o ďalších päť dní na preštudovanie po tom, čo sme videli, že Nissan sa ho nechystá podporiť."



Le Maire požiadavku na čas obhajoval ako "rozumnú". Podľa neho si rozsah plánovanej fúzie "vyžaduje, aby sa s ňou japonský partner stotožnil a nakoniec ju podporil".



"Našou stratégiou bolo vždy posilnenie aliancie Renault - Nissan. Je to jadro ziskovosti Renaultu a Nissanu. Nebudeme každých päť minút meniť našu stratégiu. Štát v tejto veci nikdy nebude pôsobiť pod tlakom alebo v zhone," dodal Le Maire.



Spojenie Renaultu a FCA by viedlo k vytvoreniu tretej najväčšej automobilky na svete po Toyote a Volkswagene a vrátane aliančných partnerov Renaultu - japonských automobiliek Nissan a Mitsubishi, by vznikla aliancia, ktorá by predávala približne 15 miliónov vozidiel ročne.



Kombinácia by im tiež umožnila združovať investície do nákladných elektromobilov a autonómnych technológií, ktoré sú kľúčové pre vývoj v odvetví, keďže vlády na celom svete riešia emisie uhlíka a výzvy mobility vyplývajúce z rýchlej urbanizácie.