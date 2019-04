Le Maire: Zo sporu o dotácie pre Airbus bude ťažiť čínsky COMAC

Americký prezident Donald Trump tento týždeň pohrozil uvalením ciel na produkty z Európskej únie (EÚ) vo výške 11 miliárd USD.

Paríž 10. apríla (TASR) - Eskalácia sporu o dotácie pre európskeho výrobcu lietadiel Airbus a jeho amerického konkurenta Boeing, nemá zmysel a poslúži len ich rastúcemu čínskemu rivalovi. Vyhlásil to v stredu francúzsky minister financií Bruno Le Maire.



Americký prezident Donald Trump tento týždeň pohrozil uvalením ciel na produkty z Európskej únie (EÚ) vo výške 11 miliárd USD (9,75 miliardy eur), vrátane komerčných lietadiel. To ešte prehĺbilo dlhotrvajúci transatlantický spor o dotácie.



Spojené štáty a Európa si už roky vzájomne vyčítajú údajnú nelegálnu pomoc Airbusu a Boeingu, ktorá im pomáha získavať výhody vo svete.



"Zrážka medzi Boeingom a Airbusom by bola absurdná jednoducho preto, že naše priemyselné odvetvia sú úplne prepojené, sme od seba závislí pre množstvo komponentov," povedal Le Maire vo francúzskom Inštitúte zahraničných vzťahov.



"Komerčná vojna medzi Boeingom a Airbusom bude iba hrať do karát spoločnosti COMAC," dodal s odkazom na čínsku Commercial Aircraft Corp of China.



COMAC je na čele snahy Číny stať sa globálnym hráčom v oblasti civilného letectva. V novembri čínska spoločnosť a ruská United Aircraft predstavili model navrhovaného veľkého lietadla na dlhé vzdialenosti a v decembri sa uskutočnil prvý skúšobný let menšieho stroja COMAC C919.



Le Maire skonštatoval, že Európa má prostriedky na odvetné opatrenia za sankcie USA na tovar EÚ, ale dodal, že uprednostňuje cestu ku kompromisu.