Lesy SR: Nový model starostlivosti o revíry má priniesť vyššie zisky

Banská Bystrica 28. októbra (TASR) – V štátnom podniku Lesy SR zavádzajú nový model starostlivosti o poľovné revíry, ktorý má znamenať radikálne vyššie príjmy pre podnik. Po novom sa už nebudú prenajímať. Záujemcovia si môžu zakúpiť tzv. odpredaj odstrelu. TASR o tom informoval Pavel Machava, vedúci odboru komunikácie Lesov SR so sídlom v Banskej Bystrici.



"Z 23 revírov, v ktorých už bol tento model realizovaný, budú mať Lesy SR v roku 2019 zisk viac ako 500.000 eur, v minulom roku to bolo 89.000 eur. Nárast zisku tak predstavuje viac ako 570 percent," zdôraznil Machava.



Lesy SR majú vo svojej správe celkovo 103 poľovníckych revírov. V minulosti bola väčšina z nich prenajatá, často na dlhé obdobie. V tomto roku sa skončili nájomné zmluvy v 31 revíroch. V prvých 23 už boli podpísané zmluvy na tzv. odpredaj odstrelu. Do konca tohto roka prevezme podnik do svojej správy ďalších osem a v budúcom 17 revírov z dôvodu ukončenia doby prenájmu.



"Lesy SR realizujú plánovaný odpredaj odstrelu v zmysle novej schválenej metodiky a koncepcie vo svojich vybraných poľovných revíroch s prihliadnutím a implementáciou odporúčaných postupov vládou schváleného materiálu Koncepcie rozvoja poľovníctva v SR. K dnešnému dňu sme získali 23 nových zmluvných dlhodobých partnerov, ktorých činnosť pri manažmente jednotlivých poľovných revíroch budeme náležite sledovať a vyhodnocovať," konštatoval generálny riaditeľ Lesov SR Marian Staník.



Podľa neho Lesy SR vysoko pozitívne hodnotia ochotu žiadateľov patrične prispievať k zveľadeniu daného poľovného revíru pri realizácii jednotlivých opatrení v zmysle predložených plánov rozvoja poľovníckeho hospodárenia.



Finančné náklady spojené s realizáciou týchto činností na seba zmluvne prevzali počas celej doby platnosti zmlúv partneri lesníkov, čo je ďalším ekonomickým bonusom k samotnej cene za odpredaj odstrelu. Zároveň tieto aktivity prinášajú významný "nefinančný" benefit pri budovaní stabilných partnerstiev so širokou verejnosťou a zároveň i zvyšovanie úrovne povedomia laickej verejnosti o problematike poľovníctva a výkonu jeho práva v SR, ktoré priamo súvisí tiež s ochranou vzácnych druhov živočíchov a vzdelávaní mladých ľudí.



"Musím zdôrazniť, že po zverejnení prvých ponúk a následne uzávierky došlých ponúk sme očakávali výrazne vyšší objem podaných žiadostí k jednotlivým poľovným revírom, no pravdepodobne vplyvom nastavenia našej cenovej politiky pre daný revír, ktorá vysoko presahovala doterajšie ročné príjmy Lesov SR za prenájom, došlo k prirodzenej selekcii uchádzačov. Navyše, okrem stanovenej ceny za odpredaj odstrelu bolo potrebné spĺňať ďalšie náročné kritériá, ktoré vyhodnocovala externá odborná komisia," doplnil Tomáš Klouček, obchodný riaditeľ štátneho podniku.