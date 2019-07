Lesy SR podpísali s včelármi memorandum, chcú viac úľov v lesoch

Chceme spolupracovať v oblasti opätovného oživenia chovu včiel a produkovania medu v lesnom prostredí, uviedol generálny riaditeľ Lesov SR Marian Staník.

Banská Bystrica/Čierny Balog 15. júla (TASR) - Zástupcovia Slovenského zväzu včelárov (SZV) podpísali v týchto dňoch so štátnymi Lesmi SR memorandum o spoločnom postupe pri návrate včiel do lesa, ktorý je ich prirodzeným prostredím. Memorandum podpísali za prítomnosti ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej (SNS) na víkendovom podujatí Deň stromu v Čiernom Balogu.



„Chceme spolupracovať v oblasti opätovného oživenia chovu včiel a produkovania medu v lesnom prostredí," uviedol pri tejto príležitosti pre TASR generálny riaditeľ Lesov SR Marian Staník. Cieľom dokumentu je spolupracovať na tom, aby sa do lesov dostalo viac úľov.



„Mojím krédom je spájať ľudí pre dobro a dobré veci. Takýto dokument už možno mohol byť na ministerstve, ale je dobre, že sa podpísal teraz. Včely totiž pochádzajú z lesa a aj tam patria,“ uviedla pri podpise memoranda ministerka pôdohospodárstva.



„Pre nás je to veľká pomoc. Dostaneme včely do prostredia, ktoré je im prirodzené. Včely majú v lese doslova švédske stoly. Máme tam viac ako 120 druhov rastlín s veľkou škálou peľu, ktorý potrebujú. Jednotvárna strava včiel, ako sú monokultúry repky či slnečnice, sa potom prejaví aj na zdraví včiel,“ konštatoval predseda Slovenského zväzu včelárov povedal Milan Rusnák.