Banská Bystrica 19. októbra (TASR) – Vedenie Lesov SR nemieni tolerovať nezákonné praktiky v štátnom podniku a akékoľvek podozrenia na protizákonné správanie prešetrí. Informoval o tom v piatok TASR hovorca Lesov SR Pavel Machava, v súvislosti s medializovanými informáciami. Dodal, že pozorne sledujú výzvu aktivistov "Odmietame".



Reakcia podniku prišla krátko po zverejnení prípadu horára z Telgártu v okrese Brezno, ktorý mal poukázať na ničenie tisícok sadeníc stromčekov. Za to si vraj namiesto pochvaly od nadriadených vyslúžil absurdné obvinenia. To údajne bolo impulzom na výzvu, v ktorej horára podporujú i niektorí jeho kolegovia.



"Akékoľvek podozrenia na nezákonné správanie našich zamestnancov preveríme. V prípade informácií o možných nekalých praktikách v Telgárte oslovíme prokuratúru. V našom podniku nebudeme tolerovať takéto praktiky. Ak sa preukáže pochybenie našich zamestnancov, budeme vyvodzovať i personálnu zodpovednosť," reagoval generálny riaditeľ Lesov SR Marian Staník.



Podľa neho podnik víta, že na nekalé praktiky upozorňujú i samotní lesníci. "Zvyšujeme rozsah interných kontrol. Rád by som zdôraznil, že v rámci nich sa venujeme aj anonymným podaniam," dodal Staník.