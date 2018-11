Letecká spoločnosť Ryanair zaviedla obmedzenia príručnej batožiny

Zmena pravidiel vyvolala na sociálnych sieťach rozhorčenie a niektorí zákazníci sa vyjadrili, že so spoločnosťou Ryanair už nebudú nikdy cestovať.

Londýn 1. novembra (TASR) - Letecká spoločnosť Ryanair zaviedla od 1. novembra zmeny v preprave príručnej batožiny, ktoré negatívne ovplyvnia pasažierov bez palubných lístkov s prednostným nástupom, informovala vo štvrtok agentúra DPA.



Pasažieri, ktorých príručná batožina presiahne rozmery malej príručnej batožiny (40 x 20 x 25 cm), si budú musieť priplatiť desať eur a batožina bude umiestnená v nákladnom priestore lietadla. Oznámila to spoločnosť Ryanair na svojej oficiálnej webovej stránke.



Ak si však cestujúci zakúpia za šesť eur letenku s prednostným nástupom na palubu, budú si môcť so sebou zobrať jeden kus malej príručnej batožiny a jeden kus väčšej príručnej batožiny nepresahujúcej rozmery 55 x 40 x 20 cm a s maximálnou váhou do desať kíl. Prednostný nástup je možné dokúpiť si aj priamo na letisku za osem eur.



Zmena pravidiel vyvolala na sociálnych sieťach rozhorčenie a niektorí zákazníci sa vyjadrili, že so spoločnosťou Ryanair už nebudú nikdy cestovať.



Taliansky úrad na ochranu konkurencie na trhu (AGCM) v stredu vyhlásil, že zabráni, aby v krajine vstúpili nové pravidlá do platnosti. Príručná batožina na palube lietadla bola podľa tohto úradu neodmysliteľnou súčasťou cestovania s Ryanairom a dodatočné poplatky označila za zavádzanie zákazníkov.



Spoločnosť Ryanair má za sebou náročný rok. Zisky spoločnosti za prvý polrok tohto roka klesli o sedem percent, čo dáva spoločnosť za vinu aj škodám spôsobeným štrajkami zamestnancov, ktoré sa uskutočnili vo viacerých európskych krajinách.