Letisko M. R. Štefánika dočasne uzavrie vedľajšiu vzletovú dráhu

Bratislava 4. februára (TASR) – Letisko M. R. Štefánika bude počas nasledujúcich viac ako troch mesiacov používať iba hlavnú vzletovú dráhu 13-31. Upozorňuje preto obyvateľov vybraných mestských častí Bratislavy a obcí v okolí na zvýšený počet preletov lietadiel nad ich obydliami. Vedľajšia vzletová dráha 04-22 bude totiž od 15. februára do 1. júna uzatvorená z dôvodu inštalácie novej svetelnej približovacej sústavy. Informovala o tom hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková s tým, že ide o najdlhšie uzatvorenie vedľajšej dráhy za posledné desiatky rokov.



"Letisko M. R. Štefánika sa ospravedlňuje obyvateľom mestských častí Bratislava-Rača, Bratislava-Vajnory a obcí Most pri Bratislave, Miloslavov, Malinovo, Zálesie a iných za výskyt zvýšeného leteckého hluku v ich okolí v období od polovice februára do začiatku júna," poznamenala Ševčíková. Ako dodala, v prevádzke bude len hlavná dráha 13-31 so vzletmi a pristátiami nad týmito oblasťami.



Vedľajšia dráha 04-22 so vzletmi a pristátiami nad oblasťami Ivanka pri Dunaji či Bratislava-Ružinov (Bratislava-Vrakuňa, Bratislava-Podunajské Biskupice) bude pre prevádzku úplne uzatvorená. "Na dráhe RWY 04-22 sa budú v rámci inštalácie novej svetelnej sústavy vykonávať búracie práce vrátane demontáže technológií, stavať šachty a základy pod návestidlá, klásť káble, montovať stožiare a nové návestidlá," priblížila Ševčíková.



Do prevádzky bude dráha uvedená od 1. júna. Rekonštrukcia svetelnej približovacej sústavy na tejto dráhe je podľa hovorkyne vynútenou investíciou z dôvodu výstavby diaľnice D4 v okolí letiska.