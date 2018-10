Letisko Poprad-Tatry má za sebou rekordných deväť mesiacov

V poradí tretiu letnú sezónu popradské letisko ukončilo 3. októbra posledným charterovým letom s izraelskými turistami v rámci incomingovej linky s odletom do Tel Avivu.

Poprad 27. októbra (TASR) - Letisko Poprad – Tatry, a. s., má za sebou jednu z najúspešnejších letných sezón. Ako TASR informovala jeho výkonná riaditeľka Ivana Herkeľová, svedčí o tom počet prepravených cestujúcich, ktorý medziročne zaznamenal osempercentný nárast. Spolu 71.348 cestujúcich v priebehu deviatich mesiacov je doteraz najvyššie číslo v histórii letiska za posledných 25 rokov.



Tohtoročnú letnú sezónu Herkeľová hodnotí ako mimoriadne úspešnú. Podľa jej slov k tomu prispela aj novinka letnej sezóny, ktorou boli odlety do Podgorice – hlavného mesta Čiernej Hory. "Spolu s ďalšími dovolenkovými destináciami, ako Turecko, Bulharsko a Albánsko sme zaznamenali zvýšenie o 6,6 percenta, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje nárast o 1426 prepravených cestujúcich," spresnila.



"K priaznivým prevádzkovým výsledkom prispelo aj nasadenie väčšieho lietadla typu Airbus 321 pravidelnej linky spoločnosti WizzAir do Londýna, čím sa zvýšila kapacita miest o 50 cestujúcich na let. S frekvenciou trikrát týždenne bude táto pravidelná linka pokračovať aj v zimnom letovom poriadku," uviedla Herkeľová s tým, že sa zároveň pracuje na ďalšom rozvoji letiska a jeho zámerom je rozlietať nové pravidelné letecké spojenie. V súvislosti s tým podľa nej už prebiehajú rokovania.



V poradí tretiu letnú sezónu popradské letisko ukončilo 3. októbra posledným charterovým letom s izraelskými turistami v rámci incomingovej linky s odletom do Tel Avivu. Zimnú sezónu začne v polovici decembra pravidelnou linkou na trase Poprad – Riga. Opäť očakáva aj charterové lety z Kyjeva určené pre zahraničných turistov.



Počet prepravených cestujúcich Letiska Poprad – Tatry každoročne narastá. V závere roka by mal dosiahnuť hodnotu 88.000.