Letisko Sliač vlani prepravilo rekordných 41.866 cestujúcich

Cez letisko prechádzala aj značná časť obchodnej nákladnej dopravy. Za rok sú to stovky ton tovaru. Letisko poskytuje služby aj vojenským lietadlám, záchrannej službe či športovému letectvu.

Sliač 16. januára (TASR) - Uplynulá charterová sezóna 2018 na Letisku Sliač bola z pohľadu počtu vybavených letov, ako i počtu prepravených cestujúcich najlepšia v histórii prevádzkovania letiska. Pre TASR to uviedol výkonný riaditeľ letiska Roland Schaller.



"Počet prepravených cestujúcich dosiahol čísla 41.866, čo predstavuje oproti roku 2017 nárast o viac ako 20 %," priblížil Schaller. "Počet pohybov na letisku Sliač za rok 2018 predstavoval 1355, z toho bolo vybavených 131 charterových letov," doplnil. Najviac sa lietalo do Turecka, Egypta a do Bulharska.



Letisko sa neustále snaží získať pre seba na pravidelné lety aj niektorú z leteckých spoločností. Podľa riaditeľa všetko naďalej závisí od viacerých okolností, výsledkov analýz, ale aj rokovaní s podnikateľmi, samosprávnym krajom a samosprávami.