Letisko v Bratislave vybavilo najviac pasažierov vo svojej histórii

Bratislava 17. januára (TASR) – Letisko M. R. Štefánika vybavilo v uplynulom roku 2.292.712 pasažierov, čo predstavuje 18-percentný nárast oproti roku 2017. Zároveň ide o najvyšší počet cestujúcich v histórii bratislavského letiska. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to uviedol predseda predstavenstva letiska Jozef Pojedinec.



Rok 2018 bol podľa Pojedinca "najlepším rokom od vzniku letiska, čo sa týka počtu vybavených pasažierov". Bol tak prekonaný rekord z roku 2008, keď bolo vybavených 2.218.545 pasažierov. Na letisku v hlavnom meste Slovenska sa zároveň vlani uskutočnilo 30.366 letov, čo je nárast o 11 % oproti predchádzajúcemu roku.



Letisko zaznamenalo aj ďalší rekord, a to v podobe najsilnejšej letnej dovolenkovej sezóny. "Počas letnej turistickej sezóny charterových letov v priebehu mesiaca jún až október sme vybavili viac ako jeden milión pasažierov," priblížil Pojedinec. Dvakrát v roku, v júli a auguste, bola navyše prekonaná hranica 300.000 pasažierov.



Cargo zaznamenalo v počte prepravených ton za minulý rok pokles, finančne však rástlo. "Cargo vykázalo finančný rast, takže v tomto prípade sme so zmenou spokojní, aj keď v prípade vybavených ton znamená cargo pokles," skonštatoval Pojedinec.



Pravidelná doprava, v rámci ktorej dopravcovia lietajú celoročne, predstavovala v minulom roku 82 %. Vnútroštátna doprava na Letisku M. R. Štefánika, ktoré reprezentovalo jediné spojenie medzi Bratislavou a Košicami, tvorila len 1 % z celkovej dopravy.



"Dominantným dopravcom na letisku v Bratislave je Ryanair," priblížil Pojedinec s tým, že táto spoločnosť prevádzkuje cez 60 % výkonov na letisku. Za ňou nasleduje Wizz Air, Smartwings či Pobeda.



Z pohľadu cieľových krajín v roku 2018 dominovala Veľká Británia, ďalšie bolo Taliansko, Grécko, Turecko, Španielsko a Bulharsko. Medzi top destinácie zasa patril Londýn, Dublin či Moskva-Vnukovo.