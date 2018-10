Letisko v Istanbule otvoria včas, ale prevádzku začne koncom decembra

Predpokladané náklady na letisko so šiestimi vzletovými a pristávacími dráhami by mali dosiahnuť 7 miliárd eur.

Istanbul 5. októbra (TASR) - Nové letisko v Istanbule slávnostne otvoria v plánovanom termíne 29. októbra, v deň 95. výročia vyhlásenia Tureckej republiky.



Prvé lietadlá s cestujúcimi z neho vzlietnu až koncom decembra. Nemecký denník Handelsblatt sa odvoláva na informáciu ankarského úradu pre dohľad nad letiskami HMI.



Sprevádzkovanie letiska sa zdrží preto, lebo sa musia urobiť ešte viaceré potrebné testy. Zo starého letiska sa bude musieť presunúť na nové pôsobisko aj časť jeho personálu.



Správy o oneskorení sprevádzkovania letiska kolovali v tlači už dlhší čas. Zosilneli po tom, ako polícia zatkla viac ako 500 stavbárov. Štrajkovali proti zlým pracovným podmienkam a silnému tlaku na nich.



Prestížny projekt tureckého prezidenta Erdogana bude vybudovaný za menej ako štyri roky. Vláda ho schválila v roku 2013 a stavať sa začalo o rok neskôr.



Predpokladané náklady na letisko so šiestimi vzletovými a pristávacími dráhami by mali dosiahnuť 7 miliárd eur. V období plnej prevádzky ročne obslúži 150 až 200 miliónov cestujúcich. Tým sa stane najväčším na svete. Lietadlá budú z neho smerovať do 350 destinácií na planéte.



Letisko je od mesta vzdialené 25 minút jazdy metrom.