Letné horúčavy a sucho v Austrálii zničili úrodu hrozna

Austrália je šiestym najväčším svetovým vývozcom vína. Správy o slabej úrode z tohto kontinentu prichádzajú po rovnako zlej sezóne v Európe v roku 2018.

Sydney 9. marca (TASR) - Austrália má za sebou najhorúcejšie leto v histórii meraní. Mohlo by sa zdať, že pre vinárov je to dobrá správa. Opak je však pravdou. Sucho v dôsledku horúčav vážne poškodilo úrodu. Očakáva sa, že bude najnižšia od roku 2011, aj keď by víno malo byť kvalitnejšie.



Zber hrozna práve vrcholí a ukazuje sa, že austrálski vinohradníci a vinári sú najnovšími obeťami katastrofálneho sucha, ktoré už zničilo úrodu pšenice.



Rabobank pôvodne v januári predpovedala, že celková úroda hrozna počas tohtoročnej sezóny v Austrálii klesla asi o 5 % oproti vlaňajšku na 1,7 milióna ton. Ale vzhľadom na fakt, že vlna horúčav stále pokračuje, experti najnovšie očakávajú ešte menšiu úrodu, v priemere 1,6 milióna ton. To bude najslabšia úroda od roku 2011, keď úrodu hrozna zdecimovali choroby.



Panuje zhoda, že vyhliadky sú hrozivé, skonštatoval Greg Knight, pestovateľ z oblasti Barossa (na juhu Austrálie), ktorá je popredným vinárskym regiónom. V jeho viniciach sa začal zber úrody o tri týždne skôr ako po iné roky. A pracovať môžu len dopoludnia, keďže okolo obeda teplota stále dosahuje 39 stupňov Celzia. Jediným pozitívom je, že kvalita bobúľ, ktoré prežili sucho, je veľmi dobrá.



Austrália je šiestym najväčším svetovým vývozcom vína. Správy o slabej úrode z tohto kontinentu prichádzajú po rovnako zlej sezóne v Európe v roku 2018.



Ceny hrozna v Austrálii už vzrástli asi o pätinu, teda zhruba 20 %. To zvyšuje tlak na producentov vína, ktorí nevlastnia vinohrady a budú len veľmi ťažko prenášať vyššie ceny vstupnej suroviny na plecia zákazníkov, najmä v prípade veľkoobjemovým nákupcov zo zahraničia.



"Veľkých hráčov nezaujíma, odkiaľ získajú víno, ako ho dokážu získať za dobrú cenu," povedal Peter Briggs, maklér s vínom, ktorý ročne predá približne 10 miliónov litrov.



Austrálsky meteorologický úrad tento týždeň uviedol, že leto na juhu kontinentu, ktoré práve skončilo, bolo najhorúcejšie od roku 1910, keď sa začali zbierať tieto údaje. A bolo tiež medzi desiatimi najsuchšími. Predpovedal tiež, že horúce a suché počasie bude pokračovať aj počas jesene v Austrálii.



Jedinou nádejou pre producentov vína je tak vysoká cukornatosť hrozna. Ale na druhej strane, keď sa z bobúľ stanú hrozienka, má aj víno chuť hrozienok, čo nevyhnutne neznamená lepšiu kvalitu.



Nie všetky vinice ale zdecimovali horúčavy a sucho. Západné pobrežie Austrálie bolo ušetrené a aj vinohradníci na východe vďaka zavlažovaniu unikli najhoršiemu a majú vyhliadky na mimoriadnu úrodu.



Najväčší vývozca vína v Austrálii, spoločnosť Treasury Wine Estates uviedla, že normálne nezvykne predpovedať kvalitu svojich ročníkov, ale tento ročník vyzerá "naozaj sľubne".



A Mark Dietz, majiteľ Stuyvesant's House, reštaurácie v Sydney, ktorá je známa svojou vínnou kartou, zase označil shiraz Hunter Valley ročník 2019 za víno, ktoré stojí za pozornosť.