Leto prináša v maloobchode požiadavky aj na čerstvosť potravín

Bratislava 9. júla (TASR) - Letná sezóna vo väčšej miere prináša požiadavky na čerstvosť a regionálnu špecifičnosť potravín, zatiaľ čo v požiadavkách na nepotravinársky sortiment je to sezóna stavieb, záhrad, sortimentu pre domácich majstrov, letného oblečenia a športových potrieb. Pre TASR to uviedol analytik obchodu Ľuboš Drahovský.



"Každé ročné obdobie má v správaní sa spotrebiteľov svoje osobitosti a prirodzene sa im musí prispôsobovať i maloobchod," dodal analytik. Dominantné maloobchodné siete majú podľa neho svoj systém práce so sortimentnými štruktúrami, ktorými sa odlišujú od konkurencie. „Predzásobenie sa viac dotýka špecializovaných predajní, ktoré sezónnym sortimentom ponúkajú záujemcom svoje špecifiká a snažia sa odlíšiť od konkurencie,“ priblížil Drahovský.



Obchod, a to nielen v lete, je podnikateľskou činnosťou, čo znamená, že bez plusových čísiel nemôže existovať, dodal. V tejto súvislosti spomenul aj rastúce hodnoty internetového obchodu, ktorého obľúbenosť rastie a je konkurenciou pre štandardné predajne.



Kvalitný personál v maloobchode je dlhodobým problémom v zabezpečovaní prevádzky i v komunikácii s kupujúcim. „Napriek tomu, že prakticky všetci významní predajcovia aplikujú všetky známe metódy práce s ľudskými zdrojmi, požiadavky na finančné ohodnotenia sú vážnym limitom,“ konštatoval analytik s tým, že stavať činnosť predajní na zamestnávaní študentov či dôchodcov je síce krátkodobým východiskom, ale nie perspektívnym riešením. Avšak efektívnosť a réžia majú svoje limity, uzavrel.